港交所上半年少賺3%至61.25億元　派中期息4.36元

港交所（0388）公布，上半年純利為61.25億元，按年跌3%，派每股中期息4.36元，按年少3%。

期內，上半年收入及其他收益為106.21億元，與2023年上半年相若；EBITDA利潤率為73%，較2023年上半年下跌2個百分點；營運支出較2023年上半年上升7%，源於僱員費用及資訊技術費用增加，但與2022年3月的鎳市場事件有關的法律費用收回其中一部分後，已抵銷部分增幅。

受惠於高利率環境，公司資金投資收益淨額為9.01億元，高於去年同期的8.17億元。

單計今年第二季，收入及其他收益以及溢利均創歷年第二季度的新高，期中，股東應佔溢利為31.55億元，較2023年第二季上升9%。

另外，第二季收入及其他收益為54.20億元，按年升8%，主要業務收入較2023年第二季上升7%，源於現貨、衍生產品及商品市場成交量上升，使交易及結算費增加。

陳翊庭：融資活動保持韌性並出現回暖跡象

行政總裁陳翊庭表示，港交所上半年業績穩健，其中，第二季度隨著市場回升及交投活躍，集團收入及其他收益和溢利均創當季新高。集團的多元化戰略持續顯現成效，衍生產品市場成交量屢創新高，LME 上半年收費交易金屬合約的平均每日成交量按年升29%。融資活動保持韌性並出現回暖跡象，第二季上市新股數目及集資額分別較第一季上升50%及79%。

她又指，期內港交所取得重要戰略進展，推出了多項措施進一步提升市場競爭力，包括就下調證券市場股票最低上落價位的建議諮詢市場意見、推出「互換通」最新優化措施以及準備2024年9月23日起實施惡劣天氣下正常交易的安排等。同時也宣布了一個重要的科技投資項目 — 開發「領航星衍生產品平台」，在科技賦能的進程上邁出重要一步，致力確保香港市場為迎接未來做好準備。，「展望未來，儘管宏觀經濟前景仍然充滿不確定性，仍然對今年下半年保持審慎樂觀的態度。我們將與時俱進，不斷優化市場基礎設施，豐富我們的產品，擴大國際合作夥伴關係，持續提升香港市場的活力、韌性和競爭力。我們也期待與所有合作夥伴和持份者緊密合作，落實集團戰略。 」