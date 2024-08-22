友邦中期新業務價值增25%至24.55億美元　創新高　派息44.5港仙

友邦（1299）公布截至今年6月底止中期業績，新業務價值上升25%至24.55億元（美元‧下同），創歷史新高，新業務利潤率增加3.3個百分點至53.9%。派中期44.5港仙，增加5.2%。



公司指出按國際財務報告會計準則，稅後營運溢利按年增加10%至33.86億元。期內銷售增加17%至45.46億元年化新保費。

公司表示上半年透過股息及股份回購向股東返還34億元，向股東返還資本後的內涵價值權益為709億元，每股增加5%。

對未來營運及財務成果充滿信心

友邦保險集團首席執行官兼總裁李源祥表示：「友邦保險在2024年上半年締造卓越業績。我們的新業務價值創新高、盈利顯著增長、產生的自由盈餘強勁，並向股東返還可觀的資本。我們同時亦公佈每股稅後營運溢利自2023年至2026年的複合年均增長率目標為9%至11%。今天公佈的主要業績數字，包括新業務價值上升25%，乃友邦保險有能力締造多層相繼的具盈利性新業務，其隨著時間疊加，以持續帶來盈利增長並產生現金流的直接成果。」

他又指出「在2024年首六個月，我們透過股息及股份回購向股東返還34億美元。董事會在4月宣佈在現有股份回購計劃中增添20億元，使總額增至120億元。今天，董事會宣佈進一步增派中期股息5.2%至每股44.50港仙，反映友邦保險非常強勁的財務狀況，以及我們對未來的營運和財務成果充滿信心。」

李源祥又表示﹕「友邦保險具備優越地位，以把握亞洲這個全球人壽及健康保險最具吸引力的地區所帶來的長期結構性增長機遇。本人深信，通過貫徹執行我們清晰和宏大的策略，將可持續鞏固友邦保險的雄厚競爭優勢，把握眼前機遇，創造長遠、可持續的股東價值。」