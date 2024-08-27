富衛上半年新業務價值升14%　港澳內地客及本地客需求強勁

富衛公佈今年上半年業績，期內稅後營運利潤達2.23億美元，反映了香港和澳門、泰國和柬埔寨、日本以及新興市場四個地區業務分部為集團帶來正面的貢獻。由年初至今，富衛地區業務分部貢獻超過6億美元的股息。



稅後營運利潤達2.23億美元

期內新業務合約服務邊際為5.73億美元，相應基準按年增長26%。新業務價值達4.04億美元，相應基準按年增長14%。香港和澳門分部的業務持續展現強勁表現，反映了內地訪客大幅增長和本地客戶對優質保險產品的強烈需求。

富衛旗下四個地區業務分部，包括香港和澳門、泰國和柬埔寨、日本以及新興市場，於今年首六個月均錄得營運利潤。這是繼2023年首次四個地區業務分部均錄得營運利潤後再次實現盈利。泰國的業績穩健，反映了產品組合轉向專注於高利潤率保障產品。日本市場的增長反映公司對個人保障產品的持續專注。新興市場業績增長強勁，唯因越南市場持續承受的壓力抵消部分增長。

富衛集團行政總裁兼執行董事黃清風表示，業績反映了集團在亞洲10個市場的規模以及專注於實現可持續盈利。富衛致力幫助客戶不論在現在或未來都可盡情投入生活，盡興每個時刻，因此在富衛人壽、危疾和醫療保險的基礎上，推出新的FWD HealthyMe業務，為客戶提供全面的意外和健康保險。