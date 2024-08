拼多多遭多間大行降目標價　大摩降價近32%至150美元

內地電商股拼多多因管理層警告潛在盈利能力下降,觸發股價於周一(26日)下瀉28.5%,創辦人黃崢身家蒸發141億美元。



大行亦乘勢看淡拼多多前景,據Factset最新調查,40位分析師將該公司目標價的中位數,由218.83美元降至207.01美元。

其中高盛將公司目標價由184美元降至165美元,評級為「買入」。不過高盛指出市場低估了拼多多內地業務的生態系強化,更為清晰的商品交易總額(GMV)增長前景,以往激進的廣告變現政策出現極大轉變,為其商家帶來更佳利益等因素,認為公司股價跌過龍。

拼多多: The logo of Chinese e-commerce platform Pinduoduo Inc. is displayed next to a mobile phone, in this illustration picture taken March 22, 2022. REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo