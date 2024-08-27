拼多多遭多間大行降目標價 大摩降價近32%至150美元
撰文：張偉倫
出版：更新：
內地電商股拼多多因管理層警告潛在盈利能力下降，觸發股價於周一（26日）下瀉28.5%，創辦人黃崢身家蒸發141億美元。
大行亦乘勢看淡拼多多前景，據Factset最新調查，40位分析師將該公司目標價的中位數，由218.83美元降至207.01美元。
其中高盛將公司目標價由184美元降至165美元，評級為「買入」。不過高盛指出市場低估了拼多多內地業務的生態系強化，更為清晰的商品交易總額（GMV）增長前景，以往激進的廣告變現政策出現極大轉變，為其商家帶來更佳利益等因素，認為公司股價跌過龍。
另一大行摩根士丹利發表報告指，拼多多次季在線營銷服務收入增長遜預期，意味着消費疲弱及競爭激烈。然而，該行認爲管理層對長期獲利能力下降的評論過於保守。該行預測，拼多多第三季和全年收入將按年分別增長43%和57%，而non-GAAP純利將分別達到280億元和1,240億元人民幣。
拼多多股價瀉28% 累黃崢身家縮141億美元 兼失內地首富寶座拼多多瀉近三成累街坊 電商概念股全線走低 阿里京東挫約4%美股｜道指收漲65點創新高 納指跌0.85% 拼多多ADR瀉28.51%拼多多暴瀉近三成失守100美元大關 突警告潛在盈利能力下降
惟大摩將拼多多目標價從220美元下調至150美元，意味着2025年市盈率爲13倍，相信拼多多是唯一能跑贏行業增長的中國電商企業，因此其估值高於阿里的9倍和京東的7倍。
此外摩根大通將拼多多目標價從220美元下調至180美元。