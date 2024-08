內地晶片實力與台灣之間差距收差。據《日本經濟新聞》報道,日本半導體調查企業TechanaLye社長清水洋治指出,內地晶片實力僅落後台積電水平3年。



報道對比今年4月上市華為智能手機Pura 70 Pro應用處理器「麒麟9010」,以及2021年高端手機應用處理器「麒麟9000」的電路圖,兩者分別由中芯(0981)及台積電量產。中芯7納米晶片面積為118.4平方亳米,台積電5納米晶片則為107.8平方亳米,面積未有太大差異,處理性能基本相同。

報道又指出雖然良品率有差距,但中芯實力已追趕至落後台積電3年,且顯示設計該兩款晶片的海思半導體,其設計能力有提高。清水洋治認為美國政府的管制僅略為減慢中國技術創新,卻推動內地半導體產業自主生產。

台積電:A smartphone with a displayed TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) logo is placed on a computer motherboard in this illustration taken March 6, 2023. (Reuters)