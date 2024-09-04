加拿大央行減息0.25厘　連續三次降息

撰文：黃捷
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加拿大央行宣布減息0.25厘，指標利率降至4.25厘，符合市場預期，已是連續三次降息。

加拿大央行行長麥克勒姆(Tiff Macklem)表明，若通脹持續放緩，按照7月時預測的話，有理由進一步減息。

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