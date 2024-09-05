大摩料明年香港樓價升5%　息口每降1厘帶動地產股盈利增15%

聯儲局啟動減息在即，香港樓市前景漸見曙光。摩根士丹利發表報告，預料今年香港樓價跌8%，惟聯儲局即將減息推動下，預料明年香港樓價有機會升5%。



大摩美國經濟學家對聯儲局利率走勢預測，預料明年1個月港元拆息將跌至2.75厘，實際按揭利率降至3.25厘。

大摩指出目前租金收益率為3.2%，且租金前景正面，預料在2025年利差將轉為中性，業主供款負擔能力應可改善至45%較健康水平。該行自2021年以來，利率是導致香港樓價累跌3成的主要動力，相信香港樓價將觸低，並在2025年出現周期性復甦，升幅為5%。

指地產股估值處歷史低位

該行又指出即使內地經濟增長，預料聯儲局今年9月17日減息對地產股屬正面因素，又指出香港地產公司估值處於歷史低位，同時提供可持續的高股息收益率。

報告指出香港地產商的債務中，60%利率以按浮息計算。若港元拆息每跌1厘，香港地產公司盈利平均增加15%，其中槓桿比率較高的公司如新世界（0017）﹑恒地（0012）﹑嘉里（0683）及希慎（0014），以及浮息債務比率較高的九龍倉置業（1997）將較受惠。