Ensemble項目沙盒啟動　四大應用路向　推動代幣化市場｜方保僑

上週，香港金融管理局（金管局）正式啟動了Ensemble項目沙盒，並公佈首階段試驗涵蓋四大代幣化資產用例主題，這標誌着香港在代幣化技術的實際應用上邁出了重要一步。



Ensemble項目自2024年5月啟動以來，成為金管局推動批發層面央行數碼貨幣（wCBDC）發展的重要舉措之一，其核心目的是支援香港代幣化市場的持續發展，並藉由沙盒環境，讓市場參與者測試和研究代幣化技術的各種潛在應用，包括代幣化貨幣和現實世界資產（RWA）的結算等。

螞蟻集團旗下的兩間子公司積極參與了Ensemble項目。（資料圖片／美聯社）

螞蟻集團旗下的兩間子公司積極參與了Ensemble項目，其中螞蟻數科是來自私營部門的首批參與者之一，協助金管局構建「代幣化資產平台」，並參與了「綠色和可持續金融」及「貿易和供應鏈金融」兩大主題。該平台不僅支援傳統資產與代幣化貨幣存款的貨銀兩訖交易，還促進了銀行同業間的結算，透過其區塊鏈及物聯網技術，實現實物資產的即時數位化和安全上鏈，提升資產透明度和估值，並透過多方利益相關者的協作，提高融資效率。

螞蟻國際則參與了Ensemble項目沙盒的「流動性管理」主題，並利用其自主研發的Whale平台與渣打銀行及滙豐銀行合作，共同開發下一代國際流動性管理解決方案。該平台利用區塊鏈技術、加密技術及人工智慧等創新手段，協助企業提升資金流的效率及透明度，支援全天候即時跨境支付。

螞蟻國際幫助企業在不同滙豐賬戶之間，進行隨時和實時的資金調撥。（資料圖片）

早在去年11月，螞蟻國際就與滙豐在金管局的金融科技監管沙盒內，於香港首次利用代幣化貨幣完成企業內部支付交易測試，幫助企業在不同滙豐賬戶之間進行隨時和實時的資金調撥。

隨着Ensemble項目的推進，代幣化技術的應用範圍將不斷擴展，未來或將涉及更多的金融場景與行業應用，代幣化技術有望加速推動跨境貿易結算的數字化轉型，並透過與人工智慧及大數據分析的結合，提升金融機構的風險管理能力。

展望將來，香港代幣化資產市場的發展，仍需建立適當的監管框架，香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）在制定監管架構，以支持代幣化資產市場持續發展方面，將發揮重要作用。期待證監會與金管局共同帶領資產管理行業推動相關的代幣化方案，促進代幣化的廣泛應用，從而鞏固香港作為全球主要資產和財富管理中心的地位。

【財經專欄】技經四方．方保僑

於資訊、通訊、科技及電子消費品市場工作超過二十年，引入過不少新科技產品，並創辦多個業界組職，及為多個非牟利機構擔任委員提供專業意見。現任香港資訊科技商會榮譽會長、香港互動市務商會創會及榮譽會長、電子學習聯盟創辦人、世界資訊通訊與服務業聯盟董事、香港金融科技商會召集人、電訊事務管理局辦公室電訊規管事務咨詢委員會成員、運輸署智慧交通基金管理委員會委員、樂施會董事會成員、香港小童群益會資訊科技委員會委員、香港紅十字會資訊科技委員會成員等。

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