調查︰99%受訪企業稱將在未來3年致力可持續發展投資

貿發局及特許公認會計師公會（ACCA）今日聯合發表《把握中國可持續發展投資機遇》研究報告，調查結果顯示，99%的受訪內地企業表示將在未來三年致力於可持續發展投資，而香港正是內地企業獲取相關專業服務的首選平台。

82%受訪者指成本壓力是一大挑戰

是次研究由香港貿發局及ACCA聯合進行，共訪問了283家企業，瞭解他們的中期可持續發展目標。

研究發現，99%受訪企業表示將在未來3年致力於可持續發展投資，30%甚至有意增加投資，但82%受訪者指出，成本壓力是一大挑戰，原因是可持續投資在短期內未必能取得理想回報，其他挑戰還包括缺乏動力及人才知識等。

另外，絕大多數受訪企業傾向關注政府在環境影響方面的政策目標，特別是有關大幅降低碳排放水平的政策。許多公司也認為實踐綠色商業有其他好處，包括增加獲得綠色融資的機會，以及能夠在國際間建立良好的品牌價值。

大部份企業ESG支出 少於收入3%

香港貿發局首席經濟師(大中華區) 趙永礎稱，可持續發展已是內地新常態，其他持份者亦關心内地相關發展，而貿易對手，如東盟、歐盟等也講求碳達峰、碳中和，而香港角色重要，有先進的金融及法律基建，同時符合國際標準，又了解内地企業要求。

他又稱，八成受訪内地企業對可持續有相當認識，但在相關支出方面仍有不少空間，目前可持續方面的支出佔收入少於3%的企業佔60%，而介乎4%至5%則有26%，6%至10%則有10%，逾10%的則只有4%。

總結五大經驗

ACCA 中國政策及洞察總監陳正潔則稱，在訪談企業中，可總結出五大經驗，包括要了解當地市場，以及客戶需求；善用綠色金融資源及科技，須有第三方認證，例如建築物利用綠色科技節能；平衡利潤及其他可持續的因素，例如受訪的太古稱綠色信貸可以打通國際融資渠道，且利息也相對低，而目前綠色建築可省1.34億港元能源成本；定立可持續表現指標，不只是綠色辦公室，也包括生物多元化； 符合當地價值觀，如能源企業推動新能源，而不同地方可持續發展程度不一。

他又指，對中國的可持續發展充滿信心，包括統一ESG標準、擴大規模及產業範圍，以至走出去，「一帶一路有好多新能源投資機會！」

貿發局研究總監范婉兒補充，内地有不少創新方案，例如太陽能及電動車技術領先全球，可借一帶一路國家採用。

ACCA香港事務及大灣區發展總監蘇可茵則表示，可持續領域現時人才十分缺乏，每間公司亦無一個好特定知識清晰指引，籲加強人才培養。