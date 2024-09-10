美股｜道指收市升484點　納指標指各漲1.16%　Apple微升0.04%

美國本周公布關鍵通脹數據前，投資者對美國經濟軟著陸保持樂觀，令美股周一（9日）大幅反彈，道指中段漲逾600點，至收市升484點，納指及標指同漲1.16%。剛發布新iPhone的蘋果公司（Apple），在發布會期間股價一度跌近1.9%，至收市微升0.04%。



道指收市報40,829.59點，升484.18點或1.20%；納指報16,884.60點，升193.77點或1.16%；標普500指數收市報5,471.05點，升62.63點或1.16%。

圖為2024年9月9日，蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）主持秋季發布會。（Reuters）

Nvidia反彈逾3.5% Tesla及Amazon升逾2.3%

多數重磅股回升，其中AI晶片龍頭Nvidia在上周重挫後，周一反彈3.54%，每股收報106.47美元。Tesla漲2.63%、Amazon升2.34%，Microsoft及Meta亦分別漲1.00%及0.90%。不過，同屬美股七雄的Google母公司Alphabet跌1.33%。

飛機製造商波音（Boeing）漲3.36%，此前該公司與工會達成臨時協議，可望化解罷工危機。

圖為2024年7月17日，美國波音公司（Boeing）在華盛頓州廠房的工人，就是否授權工會發動罷工進行表決。（Reuters）

Palantir飆14% 蔚來汽車升近11%

PC大廠戴爾（Dell）和大數據分析商Palantir將於9月23日納入標指成份股，股價分別上漲3.81%和14.08%。至於將被剔出的美國航空（American Airlines）和電商平台Etsy，股價表現不一，美航升3.89%、Etsy跌1.58%。

反映中概股的金龍指數升0.69%，其中阿里巴巴漲0.32%；蔚來汽車飆10.96%，收盤價創4個月新高。

美元：路透社2011年8月2日在日本東京拍攝設計圖片中，可見多張面額為100美元的鈔票。（Reuters）

油價漲逾1.1% 美元指數及金價上揚

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，周一（9日）在匯市尾市報101.55，升幅約0.37%。 其中美元兌日圓報142.88，升幅約0.43%。

油價上揚。紐約原油期貨每桶收報68.71美元，升1.04美元或1.54%，倫敦布蘭特期油收71.84美元，升0.78美元或1.10%。

現貨黃金仍徘徊每盎司2,500美元水平，最新報2,505.35美元、升0.31%，日內低見2,485.72美元。