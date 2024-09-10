內房｜彭博﹕融創及龍光將公布境內債重組計劃　方案未來數月落實

內房企業融創（1918）及龍光（3380）據報即將公布境內債務重組計劃。據《彭博》報道，違約企業將重組重點從全球債權人轉向內地。



報道引述消息指出，融創及龍光近日向債權人指出，爭取未來幾個月敲定提交涵蓋境內債券及貸款的債務方案。兩間公司的債務重組計劃結構相似，都包括延長期限﹑發行新債折讓置換現有債券等選項。其中有消息指出，融創擬最快12月向國內債權人提交債務重組計劃。

「這些開發商的資產價值大幅下降，公司債務需要減少或打折才具有重組價值」，Forest Capital Hong Kong Ltd.的聯合創始人Huan Li表示。「一旦有了重組計劃，公司就能把精力更多放在保交樓上，也許能活下來」。

重組計劃細節尚待落實

報道引述消息指，融創和龍光與國內投銀在制定債務計劃，並稱細節尚未敲定。如果獲得債權人批准，擬議重組計劃將取代兩間公司約兩年前公布的債券展期計劃。

遠洋指A組債務持有人逾75%支持重組計劃

另一方面遠洋（3377）公布境外債重組情況，目前佔A組債務超過75%的持有人已加入重組支持協議。公司在公告內指出，據了解很多其他權人支持重組計劃，及正進行內部程序以加入重組支持協議。

由於若干範圍內債權人正在進行內部審批程序，需要額外時間完成加入程序，重組公司謹此同意將經延長基本同意費用截止時間由9月10日下午五時正進一步延後至9月24日下午5時正。