美股｜道指收市跌92點　納指漲0.84%　摩通挫逾5%

市場觀望美國周三（11日）公布的CPI通脹數據，美股周二（10日）主要指數個別發展，道指曾跌逾400點，至收市收窄至跌92點；納指則升0.84%。



道指收市報40,736.96點，跌92.63點或-0.23%；納指報17,025.88點，升141.28點或0.84%；標普500指數收市報5,495.52點，升24.47點或0.45%。

圖為2022年6月30日，位於美國紐約市曼哈頓的摩根大通（JPMorgan Chase & Co）總部。（Reuters）

Tesla飆4.58% Amazon及Microsoft漲逾2%

其中銀行股大跌，摩通（JPMorgan Chase）總裁Daniel Pinto稱，分析師對明年支出和淨利息收入的預測過於樂觀。其言論令公司股價跌5.19%，為跌幅最大道指成份股。市場對銀行業前景憂慮，高盛（Goldman Sachs）跌4.39%、美國運通（American Express）挫2.19%。

多隻重磅股上揚，其中以電動車生產商Tesla升4.58%領漲；AI晶片龍頭Nvdiva繼周一反彈逾3%後，周二升1.53%。Amazon亦升2.37%，Microsoft漲2.09%。

圖為2021年10月18日，甲骨文（Oracle）位於愛爾蘭都柏林的辦公室。（Reuters）

甲骨文飆逾11% 蘋果微跌

不過，剛發布新iPhone的蘋果公司，被指面對華為新推的三摺手機競，股價跌0.36%。

甲骨文 (Oracle) 季度業績超出預期，下季度營收增長預測也高於市場預期，股價上漲 11.44%。

AI伺服器製造商惠普企業（Hewlett Packard Enterprise）宣布發行13.5億美元強制可轉換優先股，用於支付收購網絡設備商Juniper Networks，公司股價下跌8.52%。