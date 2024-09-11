周杰倫概念股｜巨星傳奇瀉72%　公司指考慮採取措施維護股東利益

華語樂壇天王周杰倫，睽違7年再度回到台北舉辦個人演唱會，不過有「周杰倫概念股」之稱的巨星傳奇 （6683） 卻不給力，今日﹙11日﹚大幅下跌兼多次觸發市場波動調整機制，曾低見2.04元，收市報2.59元，跌72.2%，成交額為3.09億元，市值縮至21.58億元，單日蒸發56.12億元。



巨星傳奇去年7月中上市，發售價4.25元，公司集資淨額2.45億元，當時香港公開發售部分超額認購11.99倍，一手中籤率為30.02%。該股上市後，今年6月中見最高價13.16元，炒高逾兩倍。

稱中期業績呈三線增長

集團透過公關公司回應，在剛剛發布的2024年中期業績中，公司實現營收毛利凈利三線增長，其中營收2.67億元（人民幣、下同），同比增長約76.0%；毛利1.34億元，同比增長約44.6%；凈利2545萬元，同比增長約55.5%，IP業務和新零售業務收入均持續攀升，展現了公司強大的盈利能力和市場競爭力。控股股東、基石股東及管理層對公司長遠穩健發展信心十足。公司管理層會持續做好經營，用優秀的業績回報投資者。

該公司指出，投資者的決策往往基於多元化的投資策略與資金安排，既有投資成本也有回報需求，由於公司早前股價表現良好，有些較早入場股東可能獲得了較大收益，加上近期市場動蕩、恒指面臨壓力導致部分股東獲利回吐，屬於正常的市場操作範疇。我們相信這只是對股價造成短期影響。

同時，公司正在積極評估現有條件，不排除將在有需要時考慮採取進一步措施，以維護市場穩定並保護全體股東的利益。

周杰倫「嘉年華」世界巡演天津站。（視覺中國）

控股股東背景 為周杰倫「重要夥伴」

巨星傳奇的控股股東及創辦人是周杰倫的母親葉惠美。公司的業務營運包括兩個分部，即新零售分部，公司主要開發及銷售健康管理產品及護膚品，及IP創造及營運分部。

據早前報道，巨星傳奇成立於2017年，周杰倫沒有參與巨星傳奇的營運，也沒有持股，而攤開4位控股股東背景，清一色都是周杰倫商業及生活中的重要夥伴，包括共同創辦人之一、周杰倫的母親葉惠美，以及周杰倫所屬經紀公司「杰威爾」負責人楊峻榮，兩人對巨星傳奇持股約27.6％，而公司另一創始人、執行董事馬心婷持股為27.6%，以及曾是杰威爾音樂的高層陳中持股為9.2%。4個人為一致行動人，合計持股約64.4%。

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