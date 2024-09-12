長實趙國雄料新盤未必再有「大劈價」　美減息改善市民入市信心

長實（1113）執行董事趙國雄出席電台節目時指出，目前一手樓價基本上已穩定，相信減息有助改善市民入市信心。



趙國雄出席《新城電台》節目時預期下周聯儲局將減息0.25厘，又表示減息對發展商屬好事。但他指出推盤決定不會只考慮減息，公司推盤會堅持貨如輪轉，如獲預售樓花同意書及市況適合便會推盤。他又相信一旦美國開始減息，市民對樓市前景看法會較正面，可以改善入市信心。

他又指出樓市需求一定存在，發展商應考慮市民負擔能力和經濟狀況定價，只要價錢適合市民就會入市，又表示近期兩個大盤反應不俗，並非公司「劈價」，只是根據市況調整定價。他又指出目前住宅樓面每呎建築成本5,000至6,000元，加上地價一手樓價已接近成本價。再考慮到合理利潤，認為目前一手樓價基本已企穩，未必會出現「大劈價」，但可能會根據季節﹑需求﹑樓盤質素等因素而波動，但波動只會幾個百分點。

發展商買地時較難計數

談及有地皮流標時，趙國雄指出目前市況不明朗，發展商買地時會較難計數。因為發展商考慮目前及未來數據，政府卻考慮歷史數據，指出雙方並無對與錯，卻始終存在落差，所以出現流標。