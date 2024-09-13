彭博﹕美的擬行使超額配售權　集資額增至310億元　成近年集資王

美的集團（0300）公開招股已於周四（12日）中午截止申請，有報道指出由於國際配售部份反應理想，公司擬行使超額配售權， 將集資規模增至310億元，有望成為近年集資規模最大的新股。



日前有早前有傳集團計劃以招股價範圍上限54.8元定價，預期將集資269.7億元。據《彭博》引述消息人士指，由於投資者反應熱烈，美的IPO國際配售錄得數倍超額認購，因此集團將行使超額配股權，將全球發售股份數量由逾4.92億股提升15%增至近5.66億股，集資額將增至逾310.14億元。

美的集團工業技術展區 。（羊城晚報）

美的集團工業技術展區 。（羊城晚報）

高瓴及GIC傳有入飛

日前《彭博》曾引述知情人士透露，另類資產管理人高瓴投資和新加坡主權財富基金GIC Pte考慮投資。

知情人士指，高瓴正在商談認購逾10億美元股票的事宜，GIC考慮認購約5億美元。