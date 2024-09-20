美國減息｜瑞銀憂聯儲局最終減息幅度或超預期　致吹大泡沫

美國聯儲局日前宣布減息半厘後，更預期會在年底前再減息半厘。聯儲局公布議息結果後，大行預料當局在年內會繼續減息，其中美銀更率先將期內減息幅度預測調高至0.75厘。不過瑞銀策略師卻擔心，聯儲局減息幅度或過大，會將增大泡沫規模。



美銀環球分析團隊調高對美國聯儲局今年第四季減息幅度的預測，由半厘升至0.75厘。該行原先估計聯儲局在11月及12月議息會議上各減息0.25厘，但在聯儲局周三宣布減息0.5厘後，認為局方在減息的態度上變得更進取，因此可能在該兩次議息會議上合共減息0.75厘。

美銀估計，聯儲局在明年將合共減息125基點，基準利率由目前的4.75至5厘區間，最終降至介乎2.75至3厘。

圖為2022年6月14日，鏡頭下位於美國華盛頓特區的聯儲局大樓的外觀。（Reuters）

高盛料聯儲局明年6月前會持續減息

其他大行方面，高盛維持聯儲局今年最後兩次會議各減息0.25厘的預測不變。但估計由11月至明年6月，聯儲局將持續在每次會議減息0.25厘，屆時最終利率將降為介乎3.25至3.5厘水平。

花旗維持今年全年減息125基點的預測不變，但12月減息幅度為0.25厘，而不是原先的0.5厘。

對於聯儲局態度明顯轉鴿，瑞銀策略師認為，美國利率下降幅度最終或超過市場目前定價，這個潛在的明顯風險，可能吹大股市泡沫。該行策略員Andrew Garthwaite在報告中稱，自1981年以來，聯儲局以減息0.5厘啟動政策放鬆周期，都伴隨着經濟衰退，但這次關注的風險並不是經濟衰退的跡象，而是激進的聯儲局可能為市場泡沫創造條件。

瑞銀料美股再升空間有限

Andrew Garthwaite指出，市場定價顯示利率將在​​2.8厘見底，這個水平是聯儲局曾經暗示的中性利率水平，未來存在着利率最終下降幅度超過預期的明顯風險。

現銀對股市持謹慎態度，指出在減息之前，股市已經大幅上漲，在經濟層面沒有惡化並觸發寬鬆政策的情況下，股市進一步上漲的空間有限。