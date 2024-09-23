彭博﹕Intel或獲資產管理公司Apollo投資390億　日前傳高通擬併購

美國晶片公司Intel（英特爾）突然成為市場焦點。繼上周傳出高通有意收購Intel後，據外電報道，資產管理公司Apollo Global Management提議向Intel作出投資，涉及金額達數十億美元，以反映對Intel重整旗鼓的戰略投入信心一票。



《彭博》報道引述知人士稱，Apollo近日表示願意向Intel提供不超過50億美元（約390億港元）的股權類投資。知情人士稱，Intel正評估提議，又補充稱交易尚未最終敲定，潛在投資規模可能會發生變化。

FILE PHOTO: The logo for the Intel Corporation is seen on a sign outside the Fab 42 microprocessor manufacturing site in Chandler, Arizona, U.S., October 2, 2020. （REUTERS）

郭明錤指收購Intel 對高通屬災難

另一方面，高通傳出有意收購Intel後，不獲市場人士看好。天風國際蘋果分析師郭明錤表示，「此併購若發生，對Qualcomm可能是一場災難」，又指據他的調查與理解，高通在內部討論中，對併購也抱著消極態度。其聽到的一種傳言可能是對的，即高通是因為某「外力不可抗拒因素」的壓力，才去謹慎並被動評估併購Intel的可行性。

郭明錤指出，併購Intel僅對高通的AI PC晶片業務有幫助。但從微軟（Microsoft）對WoA（Windows on Arm）的承諾，包括其最新Surface機型都採用高通處理器/ARM架構，高通在PC市場成長只是早晚問題。併購Intel雖可快速拓展高通的PC市佔率，但付出代價不菲，且即便不靠此併購，高通也可憑自身實力在AI PC市場成長。

他亦指出Intel在一般伺服器市場的優勢地位對高通吸引力也有限。AI伺服器才是伺服器市場的明日之星，而恰巧AI伺服器也正是Intel目前的弱項。