彭博﹕Intel或獲資產管理公司Apollo投資390億　日前傳高通擬併購

美國晶片公司Intel(英特爾)突然成為市場焦點。繼上周傳出高通有意收購Intel後,據外電報道,資產管理公司Apollo Global Management提議向Intel作出投資,涉及金額達數十億美元,以反映對Intel重整旗鼓的戰略投入信心一票。



《彭博》報道引述知人士稱,Apollo近日表示願意向Intel提供不超過50億美元(約390億港元)的股權類投資。知情人士稱,Intel正評估提議,又補充稱交易尚未最終敲定,潛在投資規模可能會發生變化。

FILE PHOTO: The logo for the Intel Corporation is seen on a sign outside the Fab 42 microprocessor manufacturing site in Chandler, Arizona, U.S., October 2, 2020. (REUTERS)