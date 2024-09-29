人行開行印鈔機器落場炒股　港股大時代再臨? ｜伽羅華

中央祭出有史以來最大的刺激股市措施，央行開行印鈔機器，為市值9萬億美元的中國股市背書包底，A股亦不負所望，滬綜指拉升至3000點。港股亦重越久違的兩萬點關。中央谷股市，是希望藉財富效應改變人們對前景信心不足的想法，但顯然治標不治本。



今次中國人行、證監及發改委向市場派出的大禮包中，降準、減息是紓緩市場流動性的手段，監管當局希望藉此拉抬房市及股市，但房市供應超多，單是未完成的爛尾樓數目達4,000萬間，中央並非沒有出招，但力度太細，無濟於事。

例如今年5月份曾設立的3,000億元保障性住房再貸款，由人行出資60%，地方與企業出餘下40%，結果只動用數百億元，一年保交樓也只完成300多萬個，要解決爛尾樓問題似乎遙遙無期。當居民對保交樓愈益心灰意冷，整體房市氣氛便很難改善，所以8月份房價按年跌幅創下2015年以來最大跌幅，已經不令人意外。

中央政府出招希望內地樓市回穩。(資料圖片)

內銀料損失1500億元利息收入

今輪人行將其出資比例由原來的60%提升至100%，希望增加對銀行及發展商的市場化激勵，相信在一定程度可提高保交樓的數目，但3,000億元規模本身就先天不足，難當大任。至於存量房貸利率或下調0.5個百分點，冀與一手房貸看齊，說是能夠惠及5,000萬戶家庭，每月平均可省回兩三百元供款支出，慳回數百元每月供款估計讓內銀損失1,500億元。

國有六大銀行今年上半年淨利息收入為1.35萬億元，1,500億元金額看似不大，但考慮到存量房的供款利息收入屬長期穩定，失去30至40年的1,500億元，如何填補這塊收入足以令銀行有無米之炊，所以金融監管總局與人行已研究如何向6大國有銀行注資，增加其核心一級資本充足率。另外，雖然降準與減息都可以為銀行預留空間向實體經濟放水，但投資和消費意欲如此低迷下，若沒有太多企業或居民借錢，銀行也難從寬裕的流動性衍生利息收入，所以對實體經濟有多大刺激，仍有待觀察。

正當大招對房市及實體經濟的刺激仍待觀察，股市已仿如吃了一記超級興奮劑，就像彌留在ICU的病人突然迴光反照，手舞足蹈，原因是人行創設了新的貨幣政策工具，繞過商業銀行直接向證券、基金、保險公司放水，這個被稱為「互換便利」的操作與美聯儲量化寬鬆相似，但不同的是人行連滬深300成份股和A股大指數ETF都接受質押，釋出的流動性只能投放股市，亦即是人行已預算為數萬億元市值的A股擔任大莊家。

去槓桿退場 人行為市場風險包底

要知道由2015年以來中國政府一直強調「去槓桿」的大政，如今已經拋到九宵雲外，這樣的政策急轉彎非同小可，若非中國經濟出了甚麼大問題，是不會推出如同飲鴆止渴的招數。

人行作為金融風險最後承擔者，手段自然較商業銀行多，它的大殺器是無限量印鈔，相信要為房市和股市的風險包底，印鈔是無可避免。人行行長潘功勝說互換便利的首期規模為5,000億元人民幣，金額自然是不夠，但潘功勝的語氣等於說利好陸續有來，除了金融機構可以向人行直接質押取得炒股資金，人行亦會創設股票回購、增持專項再貸款，引導銀行向上市公司和主要股東提供貸款，支持回購和增持股票。

有金融市場，就有套利的機會，但中國金融市場多了一個特色，就是掌握權力的人或企業才有套利機會，而且大多數情況下可以利用權力獲取資訊和政策便利來規避風險，這是中國市場（不限於金融）最不公平的地方，所以過去20多年A股長期處於3,000點水平，遭到散戶及外資離棄，並非沒有原因。例如銀行只願向國企低息放貸，國企可將之高息轉借予民企，這是穩賺不賠的套利活動，又如銀行誘導低息定存轉投高回報的財富產品，最後產品爆煲，銀行穩賺服務費，但沒有任何賠付客戶的責任。

中央匯金靠借錢增持內銀

今次人行創設的新貨幣政策工具，正好為商業銀行、券商、險企、基金和上市公司提供套利機會，以中央匯金為例，根據8月底最新數據，它已持有建行（0939）57%股權，持工行（1398）35%，持40%農行（1288）和中行（3988）64%，它近年增持內銀的彈藥主要通過向商業銀行貸入短期融資，迄今已結欠數千億元，如今中央匯金可以直接向人行質押手上內銀股，現時未知質押條件，但5成應該是合理水平，就是說它可以按手上持股的五成比例增持，持40%農行的話可增持至60%，人行放水給中央匯金炒股，實際與它直接落場沒有分別，一場球賽的球證突然化身為第12名球員，而且這分鐘幫A隊，下一分鐘可能幫B隊，你可以想像這場球賽的荒謬之處。

不但是內銀股，相信其他滬深300成份股也遭到金融機構瘋炒，所謂市值管理，就是炒高股價再質押予人行，有了潘行長的豪言壯語，便不愁入市沒有彈藥，現在已經有人唱A股可上試4000點關，至於經濟基本面有多大改善，相信已沒有市場關心。

人行放水炒股所營造的虛幻牛市，究竟能維持多久？最具參考價值的是2015年為期不足三個月的牛市，當年官媒亦唱過4,000點只是牛市的起步點，滬綜指亦高見4,600點水平，並且帶動港股進入大時代，恒指由23605點起步，最多升過近5,000點，隨後第三季A股崩盤，拖累港股大插水，全年投資還原基本步，當年的港股大時代換回了不少無限惆悵的春夢，今次春夢應該可以發長一些時間，但總有夢醒的時候。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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