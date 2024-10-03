內地童裝balabala力谷港市場　每年投資2000萬　顧客揀衫有三步曲

雖然香港出生率一直維持在低水平，但每個小朋友都是父母心中的無價寶，本地童裝市場自然大有所為。



內地童裝品牌龍頭之一的巴拉巴拉Balabala攻港6年，至今已有10間分店，集團香港及新加坡總經理李務燦表示，看好本地零售市場，集團每年均會在香港投資2,000萬元，今年會再增設兩間門店，至2026年底料增至16間門店，而本港顧客購物著重三步曲，即「先睇款，再睇質量，最後先睇價錢」。



Balabala年內計劃再增設兩間門店，看好本地零售市場。（盧翊銘攝）

Balabala冀透過香港 拓展東南亞市場

Balabala成立於2002年，於2018年進軍香港開首間店，至今已有10間門店。李務燦表示，Balabala在港門店主要以本地客為主，但隨著內地訪港旅客增多，今年門店的人流及生意較去年有所上升，截至上半年，香港會員數目過10萬名。

李務燦稱，年內會在灣仔及九龍灣分別增設過千呎的門店，料至2026年會有16間門店，每間舖開店成本過百萬元，集團每年都會在香港投資2,000萬元，認為香港零售前景正面，並計劃利用香港獨特的競爭優勢，拓展其新市場的業務，尤其是東南亞市場，「好多東南亞商戶都會嚟香港視察，因為香港較內地更國際化，出入都方便。」

李務燦又指，本港童裝市場競爭大，亦都是變相「做大咗個餅」，他以尖沙咀海港城門店為例，有各式各樣的童裝品牌，因此聚集了人群，Balabala門店亦增加了高端童裝服飾，迎合高消費群體。

被問及本港消費者習慣，李務燦稱，香港顧客最著重款式，「香港人先睇款，再睇質量，最後先睇價錢」，故Balabala會與不同的IP合作，例如迪士尼、超人迪加，從而令銷量提升了兩成。

Balabala冀透過香港，拓展東南亞市場。（盧翊銘攝）

投資推廣署協助消費產品公司數目按年增32%

值得一提的是，投資推廣署自Balabala於2018年在香港開設首間門市時已提供各種協助，見證著該品牌在香港的業務不斷擴展。

投資推廣署表示，截至今年9月底，年內協助的消費產品公司數目按年增長32%，達至37間，這批公司來源地主要是內地（6間）、意大利（5間）、法國和印度（各4間）。受助的行業約三成是時裝，兩成是珠寶。