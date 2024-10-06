信念、堅持和時間　從量變到質變｜知薇

最近聽到加拿大寶林禪寺的衍傑師父分享，說11年前老師父囑托她已在加拿大弘法的她，要在Chilliwack那裏建一間大善堂，讓更多人接觸佛法和禪修。傑師父坦言，當時她的第一個念頭就是：沒有人，沒有錢，沒有地，怎麽建大善堂。

但是，師父的囑托，傑師父當然要堅定的執行，於是有了方向的她，找到一群誌同道合的人，取得他們錢物力的支持，買了地，又繼續籌集人力財力物力，拆舊院，建新廟，走過了一段異常艱辛的旅程。

如今，寶林禪寺終於建成完畢和對外開放了，環境優美、莊嚴肅穆。有人問傑師父：建寺廟的過程如此多困難，是否想過放棄？傑師父坦白：什麽都想過了，就是沒想過拾包袱走人。她解釋：因為知道老師父一定不是隨便把這個巨大的任務交給自己，而她既然應承了，就一定要做到。

憑著這股韌勁，傑師父攜一眾僧尼和護法，一邊廣傳佛法和廣結善緣，一邊合眾力一木一磚一瓦的把大善堂建成了。每前進一尺、每完成一步，就又吸引多一些人的關註和支持，其中有本地加拿大人、有當地華人、更有遠自美國甚至比利時的華人。

寺廟落成典禮當日，連Chilliwack當地的加拿大人市長都稱贊：寶林禪寺是當地基礎設施的重要一部分，感謝傑師父為當地社區建設做的巨大貢獻。

這就是信念的支持、堅持的力量和時間的魔法，把遙不可及的夢想變成近在眼前的現實。

知薇發現，這種踏實的態度，在如今的世界尤其難得而可貴。遙記自己剛入行時，每天就老老實實做最基本的工作，慢慢累積學習，機會來到時，自然能把握住做出貢獻。

然而，如今的後輩，不少人看到別人通過技巧、運氣和網絡賺快錢，就眼紅心癢癢。他們期待，工作辛苦不得，機會一定要多，沒有臺下十年功、何來臺上一分鐘，結果有機會表現時也發揮不出來，就怨天怨大地，實在眼高手低，令人沒法扶持。

知薇在此與大家共勉一句：信念和堅持，永遠都不過時。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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