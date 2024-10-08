A股假後重開狂飆　券商股領軍逾千股漲停　細說漲停事｜中國救市

中港股市爆發，內地股民翹首以盼，終盼來今日（8日）A股重新開市。三大指數集體高開，滬指漲10.13％，深成指漲12.67％，創業板漲18.44％。



曾任恒大集團 （3333）首席經濟學家任澤平上周發文指，預計A股即日起，全周開盤即收盤，可以早早下班，預計開市即漲停板，相當於直接收市。



假期前最後一個交易日（9月30日），A股迎來高達659隻個股漲停，無一隻跌停的盛況，市況極度活躍。而今日競價階段，便有數千隻股票漲停，券商股更是全線飆升，中信證券、東方財富、中國銀河、中信建投、中金公司、光大證券等超過50隻券商股競價時均漲停。究竟A股漲停板，是怎麼一回事？



滬深主板股票10%即漲停 但仍可買賣

先看滬深主板，當價格觸及10%波幅時，買盤或賣盤便受限制，不能偏離，即所謂「漲停板」與「跌停板」。故而，相較於上一個交易日，即國慶假期前最後的交易日，今日個股漲幅達10%，則意味著股價將不會再上漲。

不過，「漲停板」理論上並不影響買賣，但存在限制。一般漲停情況出現，意味著買入的力量強於沽出，因此買入難度加劇，沽出則相對容易。許多散戶會冒險買入漲停的股票，期望翌日繼續暴漲，俗稱「打板」。而一般新股在主板上市的首個交易日，不設漲跌幅限制。

9月30日，A股高達659隻個股漲停，而僅僅在前一個交易日的9月27日，只有131隻股票漲停，市況愈炒愈熱。而目前A股市場合計約有逾5,300隻股票。

一般而言，滬深主板股票漲幅達到10%即漲停。（資料圖片）

創業板、科創板漲停上限為20% 新股首掛不設限

另外，創業板與科創板則較為寬鬆，均以20%上下波幅，作為漲停與跌停的限制。

創業板為深交所旗下板塊，每一交易單位為100股及其整數倍數，更側重於處於創業期暫無法在主板上市的企業，港人熟知的於創業板上市的企業，就包括內地電池龍頭企業寧德時代。

科創板則設於上交所旗下，每一交易單位為200股，超過200股的，則以1股進行遞增。主要面對具有科技創新屬性的中小企業。而昨日瘋炒的，在港股曾暴漲28%的中芯國際（0981），就正是同樣在科創板也有上市。

而一般新股在創業板與科創板上市的首5個交易日，均不設漲跌幅限制。

中芯國際昨日在港股狂飆，其同樣有在上交所科創板上市。（資料圖片）

漲停可轉跌停 ST股票漲停上限為5%

而漲停並非意味著，當日股價不會再變動。因如若買賣力量翻轉，則股票價格極有可能下跌，如若開市漲停，收市最終跌停，則被稱為「天地板」，操作不慎若在漲停時買入，或可造成40%的慘重損失。

另外，對於ST類別的股票，意即特別處理（Special Treatment），則漲停上限只有5%，此類股份因財務或其他狀況出現異常，故冠以ST標誌，為風險控制，則漲停上限較低。