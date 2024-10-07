發改委周二開記招　瑞銀料內地短期內出招　規模或達2萬億人民幣

國新辦明日（8日）上午10時將舉行新聞會，發改委主任等將介紹「系統落實一籃子增量政策，扎實推動經濟向上結構向優、發展態勢持續向好」有關情況，市場憧憬會有更多刺激經濟細則出台。瑞銀預計，中國將於短期內推出重大財政刺激措施，規模為1.5至2萬億元（人民幣‧下同）。



《路透》引述瑞銀首席中國經濟學家汪濤在報告指出，市場期待中國將推出的財政刺激措施，規模由2萬億至超過10萬億元，相當於國內生產總值（GDP）的1.6%至8%。她認為，短期內實施1.5萬億至2萬億元較為溫和的一籃子計劃可能更為合理，預計明年在先前基準預測的基礎上，還會有2至3萬億元的財政擴張。

汪濤稱需要多少財政刺激取決於政府的目標。如果目標是讓今年GDP增長接近5%左右，可能只需要相對快速地實施以支出為中心的刺激措施約1.5萬億至2萬億元。若要在未來幾季穩定房地產市場或抵消房地產低迷的拖累，扭轉整體價格和企業和消費者信心的螺旋式下降，使未來兩年的增長接近5%，便需要大幅增加刺激措施以及額外的結構性改革。

料刺激措施月內公布

該行預計，今年的刺激措施可能會在10月國慶假期後或10月18日第三季數據發布前後立即宣布，而明年的措施可能會在12月中央經濟工作會議前後決定。

瑞銀高級中國經濟學家張寧指出，需要財政刺激的關鍵領域以及力度，包括至少1.3萬億元的融資缺口，這可以透過特別或一般國債填補；1萬億元或以上的地方政府融資平台債務重組，以及地方政府融資平台應付賬款壓減2萬億元；家庭收入和消費補助超過5,000億元；每年增加政府社會支出8,000億元以上。此外，還有3萬億元資金支持房地產去庫存；5000億至1萬億元的企業支持（含減稅降費）；向國有銀行注資至少1萬億元。