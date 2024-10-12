財政部發布會　路透記者連問3問題　部長回應救市規模｜持續更新

【財政部 / 財政政策 / 中國救市 / 港股】中國財政部長今日﹙12日﹚上午10時舉行新聞發布會，財政部長藍佛安將介紹「加強財政政策逆周期調節」的措施，市場期待財政政策能加碼以扭轉經濟疲態，《彭博》調查預估新增刺激措施規模約2萬億元人民幣﹙下同﹚。

【11:20】擬在今明兩年集中推出一批條件成熟

藍佛安表示，抓緊推動改革舉措落地實施，擬在今明兩年集中推出一批條件成熟、可感可及的改革舉措，特別是一些事關頂層設計的基礎性制度，如健全預算制度、完善財政轉移支付體系等。

【11:15】國有大行資本補充工作已啟動

談及國有大行資本補充工作，財政部副部長廖岷在國新辦新聞發佈會上表示，截至2024年6月末，6家國有大型銀行核心一級資本充足率平均為12.3%。財政部將堅持市場化、法治化原則，按照統籌推進、分批分期、一行一策的思路，積極通過發行特別國債等管道籌集資金，穩妥有序推動國有大型商業銀行進一步增加核心一級資本。這個工作已經啟動，正在等待各家銀行提交資本補充方案，具體補充資本計畫將按照有關規定及時依法進行資訊披露。

他補充，6家國有大型商業銀行的經營整體穩健。

財政部指，國有大行資本補充工作已啟動。﹙路透社﹚

【11:10】下一步將研究擴大專項債使用範圍

財政部副部長王東偉表示，2024年安排新增專項債限額3.9萬億，為歷次規模最大。截至9月底，各地發行新增專項債券3.6萬億元，佔全年額度92.5%。下一步將研究擴大專項債使用範圍，保持政府投資力度和節奏，合理降低融資成本。

擴範圍方面，一是將研究完善專項債投向清單管理，增加用作專案資本金領域，二是用好專項債支持收購存量商品房用作保障型住房。三是支持前瞻性、戰略性新興產業。

另外，王東偉又稱，日前財政部發佈了超長期特別國債資金監管辦法，提出建立全生命週期管理制度，實行專賬管理，建立備付金制度，採取更嚴更實更細措施管好用好超長期特別國債資金，接下來將按計劃全面完成今年1萬億元超長期國債發行任務，及時下達預算調撥資金。

【10:50】三大方面 擴內需、促消費

路透記者提問，包括積極財政政策在推動消費及防範通縮方面，如何發揮更大作用？一籃子財政政策有没有﹙金額﹚規模的估計？以及中央加大槓桿空間有多大？

藍佛安回答稱，今年以來更加注動發揮積極的財政政策，逆周期調節作用，在擴內需、促消費上持續發力，措施主要有三大方面︰一是增加居民收入、穩步提高社會保障水平，今年進一步提高居民養老金的標準，是歷次提標調整幅度最大；二是多渠道增加政府投資，帶動有效投資，如今年發行超長期國債1.1萬億元，新增地方政府專項債務限額3.9萬億元、安排中央預算投資7,000億元；三是大力度實施「兩新」，如3000億元超長期國債資金，8月初開始地方陸續推出操作辦法，重點領域設備更新，促推產業發展。

藍佛安表示，下一步繼續堅持精准施策、靶向發力，改善居民收入預期，激發消費潛能，用好專項資金、貸款貼息等工具，帶動有效投資，擴大國內需求。

至於政府加槓桿空間，藍佛安重申，中央政府在提升舉債和赤字空間有較大空間。

中國財政部長藍佛安。（Reuters）

【10:33】允許專項債券用於土地儲備

談及救房市，財政部副部長廖岷在國新辦新聞發佈會上表示，財政部與相關部門同向發力，聚焦促進房地產市場供需平衡。下一步，財政部將積極研究出台有利於房地產平穩發展的增量措施，允許專項債券用於土地儲備，主要是考慮當前各地閒置未開發的土地相對較多，確有需要的地區可以用於新增土地儲備專案。

【10:25】將有效補充地方政府綜合財力

財政部部長藍佛安表示，財政部將有效補充地方政府綜合財力4,000億元。鼓勵有條件的地方盤活閒置資產，加強國有資本收益管理，努力增加財政收入，指導地方依法依規使用預算穩定調節基金等資金，保障財政支出的需要。

他又稱，擬一次性增加較大規模債務限額，置換地方政府存量隱性債務，加大力度支持地方化解債務風險，相關政策待履行相關法定程式後再向社會做詳盡說明，這項政策是近年來出臺的支持化債力度最大措施，這是一場及時雨，將大大減輕地方政府壓力，可以騰出更多資源支持經濟發展，鞏固基層「三保」。

藍佛安又稱，用足用好各類債務資金，目前增發國債正在加快使用，超長期特別國債陸續下達使用，後三個月，各地共有2.3萬億元專項債資金可以安排使用。

【10:14】 中央財政有舉債空間

藍佛安指出，財政部在加快落實已確定政策的基礎上，圍繞穩增長、擴內需、化風險，將在近期陸續推出一攬子有針對性的增量政策舉措，包括支持地方化解債務風險，如增加債務額度，化解隱性債務；發行特別國債，支持國有銀行補充核心一級資本，加大信貸投放能力；運用地方政府專項債、專項資金，推動房地產止跌回穩；加大重點群體支援力度，如針對學生提出解困措施。

藍佛安續稱，不僅以上四點已經正在運用的政策，遇有其他政策、工具正在研究中，比如中央財政還有較大的舉債空間和赤字提升空間。

【10:08】藍佛安介紹財政部六大工作

藍佛安先介紹今年以來財政政策執行情況，他指共有6個方面，包括擴大財政政策規模；優化稅惠優惠政策，包括減稅政策；積極推動國內有效需求；加強基層三保領域的保障；更大力度支持民生保障；扎實化解地方債務風險。

他指，1-9月發行新增專項債券3.6萬億元，支持項目超過3萬個，用作項目資本金超2600億元。

藍佛安又稱，中國經濟行出現一些情況及問題，但他稱可負責任地指，中國財政有足夠能力及措施，實現收支平衡，完成全年預算目標。

【10:00】記者會召開

記者會召開，財政部長藍佛安連同三名副部長見記者。

【09:45】央視指規格高

據央視報道，今個會規格高。一會兒即將到場的除了財政部部長藍佛安以外，還將有三位副部長出席，財政部一正三副主要負責人到場。據悉三位副部長分別負責的領域涉及綜合司、預算司、國庫司等領域，這和日常提到的財政政策工具箱裡的很多工具都有關，比如超長期特別國債、專項債等等都包括在內。

談及關注點，央視指有三類，包括怎麼來加大財政政策逆週期調節力度、財政政策工具箱裡的工具有哪些，以及跟老百姓息息相關的政策有哪些。

【專家拆局】︰「救市第二箭」蓄勢待發! 大行競猜財政部招數 專家：有3股值博

專家預估新增刺激措施規模約2萬億

《彭博》本周對23名經濟學家、分析師和基金經理展開的調查顯示，超過八成受訪對象認為財政部將在周六的新聞發布會上宣布增量財政刺激措施。對截止2025年底的增量刺激政策規模預估方面，21個回覆中超過七成選擇了2萬億元左右。

部分受訪人士認為，政府將通過增發特別國債的方式來籌措資金，減輕地方政府債務負擔和提振消費將是刺激政策主要導向。

市場憧憬祭新措施救經濟，並由發行國債融資。（網上圖片）

洪灝︰新焦點落在刺激消費

思睿集團首席經濟學家洪灝撰文分析指，新焦點將落在刺激消費而不是投資，且由發債作融資。同時，中央會集中長遠經濟管理，抗擊通縮，並進一步減緩地方政府債務負擔。

另外，他料明年財政赤字會升至GDP的4%。今年中國赤字率按3%安排，赤字規模4.06萬億元人民幣。

至於中央對股市態度，洪灝認為，會進一步「冷靜」市場，導向「慢牛」，而不是「瘋牛」。