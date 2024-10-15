證監會就潘廸生涉嫌內幕交易　違反披露規定展開研訊

證監會表示，在市場失當行為審裁處對廸生創建主席潘廸生，以及Equity Advantage Limited展開研訊程序，因涉嫌就廸生創建股份進行內幕交易。證監會又指，潘廸生和其子廸生創建執行董事潘冠達，導致該公司違反內幕消息披露規定，令其延遲7個星期才作出披露。



Paypal於2019年11月20日公布，同意以約40億美元收購Honey Science Corporation，在關鍵時間，廸生創建持有2483萬股Honey股份，約佔Honey已發行股本的3.73%。在廸生創建的財務報表中，該項投資被入帳為「其他金融資產」下的「非上市權益證券」，但沒有對Honey作任何提述。

收購完成後，廸生創建於2020年1月9日發出公告指，公司將收取近11.5億港元現金，作為出售該項投資的所得收益，獲利約9.3億元。廸生創建股價翌日升至每股5.52元的單日高位，收市報每股5元，較停牌前的收市價上升33.3%。

證監會指，潘廸生在掌握有關建議收購項目的內幕消息的情況下，於2019年11月28日至12月19日期間透過Equity的證券帳戶買入近276萬股廸生創建股份。公司沒有在合理地切實可行的範圍內，盡快披露有關建議收購項目的內幕消息；潘廸生和潘冠達導致廸生創建違反內幕消息披露規定，而沒有採取一切合理措施，以確保有妥善的預防措施，防止違反該規定。