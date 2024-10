Uber據報正考慮收購旅遊預訂平台Expedia,若成事,將是Uber歷來規模最大的併購行動。

據英媒引述消息指,Uber近月正就有關交易與顧問進行洽談,研議這項交易是否可行與相關結構,但消息同時指,相關計劃仍處於非常早期的階段。

另有消息人士指,Uber還沒與Expedia正式接觸,雙方並無就此進行協商。

Expedia目前是第四大線上旅遊平台,2023年營收128億美元,過去一年股價上漲逾50%,但市值不到200億美元。

相反,Uber過去一年來股價大漲85%,市值攀升到1,730億美元,增加了對外併購之籌碼。

Uber:FILE PHOTO: The logo of Uber is seen at a temporary showroom at the Promenade road during the World Economic Forum (WEF) 2023, in the Alpine resort of Davos, Switzerland, January 20, 2023. REUTERS/Arnd Wiegmann/File Photo