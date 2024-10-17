按證公司發行238億社會責任債券　規模屬亞太區內最大

按揭證券公司今日（17日）宣布，成功完成第三次發行合共約238億元等值（或30億美元等值）的社會責任債券。經過一系列有效的投資者路演，並隨著整體市場氣氛的改善，是次債券發行於2024 年 10月9日在香港完成建簿及定價。是次發債是亞太地區最大規模的社會責任債券，打破了按揭證券公司於去年9月第二次發行合共等值約200億元社會責任債券時所創下的紀錄。



按揭證券公司指出此發行的三幣種社會責任債券包括四筆分別為70億元2年期、80億元5年期、20億元人民幣7年期及8.5億美元3年期的社會責任債券。在利好的市場環境下，本次發行受到包括銀行、投資基金、政府相關基金、財富管理及私人銀行等多元化及優質的本地和海外機構投資者歡迎。債券發行最高峰期的合計認購金額達約550億港元等值，並最終分配予200多家機構投資者。此外，是次發行的兩筆合共150億的港元債券，是有史以來規模最大的港元機構債券，而離岸人民幣部分則是有史以來首筆7年期人民幣機構債券。是次發行為市場收益率曲線樹立了新的基準，進一步促進了香港債券市場的發展。有關發行的主要條款列載於附件。

資金為「百分百擔保特惠貸款」的融資或再融資

按揭證券公司是次發行募集資金淨額將主要用作中小企融資擔保計劃下「百分百擔保特惠貸款」的融資或再融資。「百分百擔保特惠貸款」於2020年4月推出，旨在紓緩中小企於 2019 冠狀病毒病疫情期間的資金周轉壓力，有助減少企業倒閉和裁員。「 百分百擔保特惠貸款」的申請期於2024年3月底結束。截至2024年9月，該產品已惠及約40,000家本地中小企及400,000名相關員工。

渣打大中華及北亞區資本市場主管嚴守敬表示：「渣打銀行非常榮幸參與是次破紀錄及具意義的債券發行。這批總值相當於約 30 億美元的債券，是按揭證券公司歷來最大宗的公開巿場發行，也是亞太地區歷來最大宗的社會責任債券發行。此次港元債券發行總額達150億港元，亦是歷來最大宗的港元機構債券發行。透過這些社會責任債券，我們很高興能夠為本地的中小企 – 香港經濟的基石 – 提供支持，並鞏固香港作為國際可持續金融中心的地位。」