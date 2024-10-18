世界糧食日　譚仔「線有善報」　請逾400名弱勢社群食米線餐｜ESG

譚仔國際﹙2217）表示，自2021年推出其旗艦慈善活動「線有善報」以來，已透過現場免費享用及其他形式，向約110家非牟利機構旗下共逾17,000名有需要人士送贈米線套餐，單單是米線已共計送出近60,000碗。

恰逢世界糧食日，譚仔今天舉行的慈善活動招待了超過400 名弱勢社群，在送上營養米線餐的同時，為社區傳遞愛心與溫暖，彰顯集團對「潤澤社區」的承諾。

譚仔指，「線有善報」由集團旗下知名品牌「譚仔三哥米線」與香港首個全方位網上食物援助平台聖雅各福群會FOOD-CO聯合舉辦。此活動除了為受惠者準備豐富套餐，包括一碗熱騰騰的米線、小食及飲品，還提供了一個舒適的空間讓他們與近鄰好友聯誼進餐，為他們創造社交機會，促進更緊密的社區聯繫。此活動亦為集團員工提供了寶貴機會，由譚仔國際上上下下超過800名員工擔任義工，服務有需要人士，以回饋社會。

「線有善報」慈善活動始於2021年，在新冠疫情期間，旨在為受影響的弱勢社群提供免費膳食，為香港帶來正能量。譚仔稱，儘管疫情已經結束，為延續對社區的關懷，集團把「線有善報」定為月度活動，每月選址於香港不同地區的譚仔三哥門店，把關懷社區的精神延伸至不同社區，讓更多基層人士受惠。