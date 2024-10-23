瑞銀調查︰內地客來港買樓情傾這五區　投資回報仍是首要考慮因素

內地客買港樓，趨勢持續。UBS Evidence Lab最新一期中國住房調查顯示，29%的內地消費受訪者（未加權）表示在印花稅取消後有意在港置業，較半年前調查升4個百分點，顯示出香港置業需求加快。

調查顯示，香港仍然是內地客境外置業的首選目的地。﹙資料圖片﹚

香港仍是境外置業首選地

調查指，約18%的受訪者（未加權）計畫未來兩年內購房（半年環比+5個百分點），並表示香港仍然是境外置業的首選目的地。一線城市受訪者這一比例上升至 24%（半年對比+2個百分點），二/三線城市受訪者置業意願半年分別上升至17%（+8 個百分點）和 12%（+4 個百分點）。在各年齡組中，31至64歲的受訪者置業意願最大（15%-18%）。

本期中國住房調查中，受訪者再次將投資回報良好列為購置香港房產的首要考慮因素。兒童教育重要性上升9個百分點，超過「改變生活方式」成為第二大因素。財產權受保護雖然仍為第四大因素，但升幅強勁。

調查顯示，打算未來兩年內購買香港房產的受訪者中有近 50%已聯繫香港房產經紀人或安排看房，表明其購房決心相對較強。此外，內地居民有意移居香港，11%的受訪者表示計畫未來兩年內赴港。

內地置業者情傾灣仔、九龍城、沙田、中西區和油尖旺五區。﹙資料圖片﹚

首選五個地區 包括灣仔、九龍城等

另外，內地置業者首選的五個地區分別是灣仔、九龍城、沙田、中西區和油尖旺。

在預算方面，多數內地置業者目標是800萬元以下的物業，而境外銀行按揭貸款、境內銀行按揭貸款和香港開發商貸款為前三大潛在融資來源。瑞銀認為，中國資本管制嚴格仍是在港購房的主要障礙所在。

調查又顯示，計畫買房用於出租的人希望租金收益率達到4.1%，其月租金收入平均預期為 26,000 港元。

瑞銀投資銀行香港房地產分析師梁展嘉表示：「內地置業者意願加快對香港住宅市場有利，尤其是新房銷售——2024 年上半年新房銷售佔交易額的 50% 以上。此外，移居香港的意向也支撐了我們對香港未來人口增長的樂觀預期，預計將帶動住宅租金的結構性上升趨勢（2024-2030 年年均複合增長率：5%）。隨著按揭利率進一步下降，我們預計 2025 年香港住宅價格將有望回升（0% 到 +5%）。」

UBS Evidence Lab調查於今年8月9日至9月4日開展的第19期中國住房調查訪問了2,500名內地消費者。