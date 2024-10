福特汽車行政總裁Jim Farley表示,過去半年一直在駕駛小米 (01810) 電動車小米SU7,稱自己不太喜歡談論競爭,但對小米SU7及小米均表示讚賞。



他接受節目「The Full Charged Podcast」訪問時表示,從上海購入一輛小米SU7到芝加哥後,現時已經駕駛了6個月,自己根本不想放棄它(I don't want to give it up),又指小米SU7銷量驚人,每個月賣出1萬部、2萬部,而且已經賣斷貨6個月。

SU7是小米的首款電動車,目前小米有三個版本,包括SU7、SU7 Pro 和 SU7 Max,Jim Farley沒有具體說明他駕駛的是哪個版本。

他其後於社交平台稱,規格可講述故事的一部分,但必須親自駕駛,才能真正了解並擊敗競爭對手。早在九月份,Jim Farley已經表示,中國製造商是「生存威脅」。