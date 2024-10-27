見微知著　全息原理　 識人如此簡單｜知薇

知薇，見「薇」知著，這個筆名和專欄名，來自喜歡碼文字的心，更表達自己不過是職場生活的觀察者和搬運工，見到和感應到，做如是觀，做如是說，而已。

在職場見的人和事多了，發現一個人底蘊見識如何、才華能力幾分，無需多言，幾句話、一兩封郵件、兩三次開會，就足夠做出初步的判斷；再與他周邊的人收集一下反饋，就基本可以做出較立體的分析。

記得曾有幸為某跨國主席辦事，第一次去與他開會的場景，至今令知薇記憶猶新。走進他辦公室前，主席已端坐桌前，60多歲的人，頭發一絲不茍、眼神銳利又溫和、身板挺拔筆直。走入去那一刻，突然「嗡」的一聲，整個物理空間不大，但主席的定，令人產生非常寧靜且空間巨大的錯覺。

話題是一份公共演講材料，主席已胸有成竹，一頁一頁解釋他想表達的主題，和可能合適的內容。沒有一句廢話，每一句都思路清晰、簡潔明了。知薇遇到不懂或不確定的，也因為那種平和的氛圍而敢於發問，毫無意外，答案也是清晰明了。開完會，知薇感覺是種享受，也是極為滋養的學習過程。

當然，也有相反的例子。記得當年公司來了位新同事，是一位滿面笑容、開朗可人的女士，據說有在行業中其他公司任職數年的經驗。照理講，本應該很不錯。

不知是有幸還是不幸，她座位離我不遠，當年還流行打座機探討問題，她每個電話知薇都無奈聽得一清二楚。一開始還不留意，之後實在太吵和混亂，知薇不得不被迫聽她的電話討論。具體說什麽不記得了，整體感覺是一驚一乍、邏輯混亂，有種不知道自己在說什麽和要什麽的即視感。

當時的知薇雖資歷尚淺，卻明顯感到這位同事好像能力和思路都不太行啊，恐怕這位子坐不穩呀。之後每天工作發生更多的事情，聽她在會議上發言和回答老闆問題，都只是不斷加強我的這種觀感和預感。幾周後，周圍其他同事也對她開始頗有微言了，似乎抱怨她經常成事不足、敗事有餘。

果然，未過三個月試用期，老闆就宣布她要離職了。至於，究竟是主動還是被離職，既無從考究，也不值得探個究竟了。

快速判斷一個人的水平的能力，不是超能力，是每個人留心觀察分析都能做到的。只因，一個人的整體，在他的每個部分都會有所體現，正所謂「全息」(Hologram)，來自於希臘語的Holos(全部）和Gramma(信息），即包含全部物體光學信息。如此想來，老師父看相、福爾摩斯探案，也無外乎依賴了窺斑見豹、一葉知秋的全息原理。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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