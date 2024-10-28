中國財政部副部長廖岷稱內地全年增長5%可實現　為全球經濟注動力

中國財政部副部長廖岷出席世界銀行在美國華盛頓舉行發展委員會第110次會議，指出近期內地政府推出一攬子增量政策，得到國際社會廣泛關注。除貨幣政策外，內地還將加大財政政策逆周期調節力度，在化解地方政府債務、穩定房地產市場、提高重點群體收入、保障民生、推動設備更新和消費品以舊換新等方面實施一系列強有力措施，通過政府支出撬動社會投資、刺激消費，增加有效需求。中國有信心實現全年5%左右的經濟增長目標，並繼續為全球經濟增長注入動力。



身兼世銀中國副理事的廖岷又說，中方支持《面向未來的世界銀行集團》報告提出的相關改革建議，期待世銀加快落實，中方希望世銀以2025年股權審議為契機，推動治理架構更好反映全球經濟格局新變化。中方支持國際開發協會第21期成功增資，並願作出力所能及的貢獻。

會議期間，廖岷還出席了全球主權債務圓桌會部長級會議、國際貨幣基金組織-世界貿易組織圓桌會和《世銀發展報告2024》高級別研討會，並分別會見世銀行長彭安傑、高級副行長兼首席經濟學家吉爾、國際貨幣基金組織第一副總裁吉塔、亞行副行長莫里斯、蓋茨基金會首席執行官蘇斯曼等。