中銀香港經mBridge完成首筆全自動化企業客戶跨境滙款

中銀香港與 mBridge完成系統連接，並已完成首筆企業客戶跨境匯款，實現匯入及匯出端對端的全自動化處理。由即日起，中銀香港的特選企業客戶可通過 iGTB 企業銀行網上銀行遞交跨境匯款指示，中銀香港將自動選擇符合條件的匯款交易通過 mBridge 渠道匯出至收款銀行，也可以全自動處理通過 mBridge 渠道匯入的交易。客戶無須任何額外操作，即可享受數字貨幣跨境匯款體驗。



中銀香港副總裁邢桂偉表示，中銀香港為本港首家商業銀行實現銀行系統與mBridge 平台自動化對接，以全流程自動方式處理合資格客戶的匯出及匯入匯款，實現匯款與結算的同步，大幅提升交易效率，標誌著 mBridge 項目技術上的重要里程碑。

他指出，mBridge 的自動化運作模式不僅能讓企業客戶全線上辦理匯款申請,更能為日後達成全天候 7x24 的跨境匯款奠下基礎。中銀香港作為率先完成系統接入的商業銀行，將持續進行產品功能服務迭代，積極加速整個平台的功能完善與全面落地，助力 mBridge平台早日進入規模化運作。並與更多銀行合作，為企業客戶提供更快速的跨境匯款體驗。

是次中銀香港成功將系統接通mBridge 平台，在接收客戶匯出交易指示後，中銀香港可以利用 mBridge 平台的批發型央行數字貨幣，快速將資金傳送至收款銀行，全程只需數分鐘。

渣打：將積極配合以雙軌模式推動香港金融服務業應用AI

另外，渣打香港參與本港年度盛事「香港金融科技周」，該行國際業務總裁洪丕正於主題討論環節中表示，保護主義和地緣經濟碎片化為環 球貿易帶來更大挑戰，單是去年全球已出現超過 3,000 項新的貿易限制措施，對貿易增長 造成很大影響。同時，貿易融資存在不少痛點，包括處理流程依賴大量紙本文件和人手操 作，而跨境貿易亦涉及不同地區的標準及法規，令銀行需要處理的數據大增，繼而增加供應鏈下游的企業之融資成本。渣打推動數碼化及代幣化的應用，與業界一起消除貿易融資的痛點，讓銀行更高效地處理客戶申請，優化信貸風險管理，從而減低企業融資的成本。

對於政府發表有關在金融巿場負責任地應用人工智能的政策宣言，渣打香港兼大中華及北 亞區行政總裁禤惠儀表示，將積極配合以雙軌模式推動香港金融服務業應用人工智能，正研究透 過金管局新推出的生成式人工智能沙盒，在風險可控的框架內，與科技公司合作 測試運用大數據及人工智能，在提昇客戶體驗、前線營運效率及銷售管治等不同方面的用 例，同時保障客戶及平衡風險，進一步促進本地金融科技創新。

螞蟻數科：未來3年投入10億助大灣區金融科技發展

螞蟻數科副總裁、中國區業務發展部總經理孫磊在香港金融科技周的「大灣區論壇」表示，螞蟻數科未來3年將在粵港澳大灣區投入10億元，積極推進粵港澳數字技術聯合創新，助力本地客戶、生態夥伴加速數碼轉型。該投資將專注於技術研發、生態建設與人才培養，尤其是在區塊鏈、人工智慧、隱私計算、物聯網等領域。

孫磊指出，香港既是粵港澳大灣區數字經濟樞紐，亦是大多數中國企業出海部署數字化業務的第一站。大灣區業務合作將成為公司出海重要經驗。

螞蟻數科今年首次全面參與香港金融科技周活動，並展示AI、Web3、雲原生、移動科技等技術方案。期間，該公司還首次公開其為RWA(實物資產代幣化)業務打造的「兩鏈一橋」平台，致力於幫助內地新能源資產赴港RWA，實現技術賦能實體資產。