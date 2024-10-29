滙豐完成金管局Ensemble沙盒測試　中銀完成代幣化基金交易測試

滙豐與螞蟻國際宣布，成功完成金管局Ensemble項目沙盒下的港幣跨行測試交易。這是Ensemble沙盒試驗中，首個在流動性管理主題下成功實現港幣跨行測試交易的用例。



Ensemble項目是金管局牽頭的批發層面央行數碼貨幣（wCBDC）項目，旨在促進香港代幣化市場的發展。在沙盒下，參與機構可以研究和測試代幣化用例，包括代幣化貨幣和代幣化現實世界資產的結算等。作為沙盒的參與者，螞蟻國際利用其Whale平台開發了兩個用例，其中包括與滙豐的此次合作。

螞蟻國際與滙豐的用例將滙豐和恒生銀行的網絡，與螞蟻國際的Whale平台相結合，以支持全天候實時跨行轉賬，提高成本效益並減少營運成本。Whale平台是螞蟻國際旗下的下一代財資管理解決方案，利用區塊鏈技術、先進加密技術和人工智能來提高資金流動的效率和透明度。

隨著企業線上業務持續發展，並需要進行跨境交易，螞蟻國際與滙豐致力提供更完善的跨境支付解決方案，讓客戶全天候、實時地進行交易，過程更加透明、高效。螞蟻國際與滙豐將繼續推進代幣化存款的應用案例，共同探索新的用例和可擴展的應用，以推動下一代全球財資解決方案的發展。

滙豐環球支付方案部數字貨幣主管劉彥奇表示，繼早前完成三項Ensemble用例，探討跨行支付結算、代幣化債券結算，以及代幣化電子提單（electronic bill of lading）結算，滙豐再度參與用例測試，透過Ensemble項目互通平台，利用代幣化存款實現實時跨行財資管理。滙豐將繼續與更多Ensemble參與機構合作，探討更多用例，滿足客戶在支付及企業財資管理的需要。

中銀完成代幣化貨幣市場基金交易概念驗證

中銀香港宣佈於金管局Ensemble沙盒取得階段性成果，成功於區塊鏈平台完成代幣化貨幣市場基金交易的概念驗證，實現代幣化存款與資產的同步實時交割。

中銀香港聯同中銀香港資產管理有限公司及中銀國際英國保誠信託，共同建立區塊鏈平台，於Ensemble沙盒環境合作進行概念驗證研究，以探索全新的代幣化資產交易模式。該試驗將傳統的貨幣市場基金代幣化，並模擬本行的機構客戶使用代幣化存款進行代幣化基金買賣。同時，透過Ensemble沙盒的跨行互通平台，模擬其他銀行客戶使用合作機構發行的代幣化存款參與代幣化基金交易。

中銀香港副總裁邢桂偉表示，中銀香港於本次概念驗證,成功實現代幣化存款與資產的同步實時交割，提升代幣化資產交易的營運效率及降低成本。該行早前亦成功驗證跨機構的代幣化存款互換，進一步便利不同機構客戶進行代幣化資產交易。該行將繼續完善代幣化貨幣市場基金業務模型和交易流程,並探索更多類型金融資產的代幣化，挖掘代幣化交易的潛力價值。此外，該行計劃邀請更多機構於平台上發行代幣化資產，以及支持跨機構合資格客戶參與認購,共同促進代幣化資產市場發展。