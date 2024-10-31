渣打擬放棄3000名企業客戶　未來兩年內進行

外電消息，渣打銀行計劃放棄其企業和投資銀行部門約3,000名客戶，作為提高全公司回報的廣泛舉措的一部分。



據《彭博》報道，財務總監Diego De Giorgi接受訪問時表示，退出的人數最終將佔這家總部位於倫敦的銀行目前企業客戶名單的四分之一左右。這些舉措將在未來兩年內進行。

相關客戶帶來收入約4000萬美元

他表示，這些客戶有一個共同點，就是他們是不使用或很少使用網路，他們沒有利用渣打的全球網絡的能力。他們可能會使用本地的服務，但很少使用國際的。

他又指出，在過去12個月期間，接受審查的客戶僅為渣打銀行的收入貢獻了約4,000萬美元。相比之下，從其餘客戶那裡賺取了100億美元。渣打允許員工、客戶關係經理、承保人員花更多的時間，來服務那些能夠從中獲得更高回報的客戶。

這項工作是提高回報努力的一部分，渣打銀行周三（30日）表示，正在探索出售全部或部分戰略理由不夠充分的少數業務的機會。在宣布未來幾年向股東回饋80億美元的計劃後，渣打股價觸及九年來新高。新計劃比先前承諾的到2026年向股東返還至少50億美元的承諾有所提高。