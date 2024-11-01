美股｜道指收跌378點　Meta微軟累納指瀉2.76%　Nvidia挫4.72%

微軟（Microsoft ）和Meta發布業績時預期，公司盈利或受人工智能（AI）成本上升影響，令市場對相關大型股的熱情降溫。美股周四（10月31日）下跌，道指收市跌378點，納指挫2.76%。其中，微軟插水6.05%、Meta挫4.09%。AI晶片龍頭Nvidia亦跌4.72%，每股收報132.76美元。



圖為2024年9月9日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。(REUTERS)

中概股指數瀉1.3% 恒指夜期高水115點

道指收市報41,763.46點，跌378.08點或0.90%；納指報18,095.15點，跌512.78點或2.76%；標普500指數收市報5,705.45點，跌1108.22點或1.86%。

反映中概股的金龍指數收跌1.30%。其中，阿里巴巴跌0.73%、理想汽車跌13.58%、蔚來汽車挫4.67%。恒指夜市期指收報20,432點，升82點，較恒指收市20,317高水115點，成交14,405張。

圖為2022年8月22日拍攝的圖片，當中可以看到蘋果公司（Apple）的標誌。（Reuters）

Apple績前跌1.8% Super Micro再挫12%

除微軟、Meta及Nvidia大跌，其他「美股七雄」也下滑，將於收盤後公佈季度業績的Amazon及蘋果公司，分別跌3.28%及1.82%。另外，Tesla跌3.05%、Alphabet挫1.92%。

前一天瀉逾32%的AI伺服器生產商超微電腦（Super Micro），周四再跌11.72%。

圖為2024年2月14日，美國加州洛杉磯的大樓上顯示Uber標誌。（Reuters）

Estee Lauder瀉兩成 Uber挫逾9% DJT跌近12%

另外，化妝品公司雅詩蘭黛（Estee Lauder）股價暴跌 20.90%，此前該公司撤回了2025 年年度預測並削減了股息。

Uber預測第四季總預訂量低於預期，股價瀉9.29%。交易平台Robinhood第三季獲利未達預期，股價下跌16.73%。

美國前總統特朗普（Donald Trump）旗下社媒DJT，繼周三大跌逾22%後，周四再挫11.72%。

9月PCE物價指數升幅符預期

數據方面，美國9月個人消費開（PCE）物價指數按月升0.2%，符合市場預期；按年則升2.1%。9月核心PCE物價指數按月升0.3%，亦符合市場預期，按年則升2.7%。

另外，首次申領失業救濟人數按周減少1.2萬人，跌至21.6萬人，少於市場預期的23萬人。