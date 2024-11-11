通脹低迷致A股市值及成交下行　大摩指3項關鍵讓股市走出萎縮軌道

摩根士丹利指，中國股票市場近年市值及成交都呈縮減趨勢，外資參與度自2020年以來不斷下降，對中資股構成挑戰。自2021年以來，中資股整體表現一直落後大市及整體新興市場，全球被動式資金配置轉向撇除中國的基準指數。



該行基於中國持續存在通縮的憂慮，預期中資股總市值規模的複合年均增長率將放慢到4.9%，2027年僅達19.1萬億美元，不及於2018年時預測的27.3萬億美元。

大摩指，自2020年以來，A股、港股及美國ADR市場的複合年均增長率分別為負5%、負12%及負19%，日本及印度等其他亞洲市場卻不斷上揚。成交方面，A股市場日均成交量與5年前基本持平，港股日均成交則一直下降，自2020年複合年均增長率為負5%。

歷史往績顯示，股市的盈利增長與名義GDP增長具有高度關聯性，若目前的通縮持續，2028至2030年MSCI中國指數的股本回報率將徘徊於11%，意味較整體新興市場相差約9%，而且悲觀情景下，回報率有潛在下行至7%的可能，屆時折讓幅度將高達20%。

盈利增長放緩企業積極去槓桿

大摩稱，無論是基礎情景還是悲觀情景，企業的利潤率都會因為需求低迷而受到擠壓，導致價格競爭，同時企業將努力採取自救策略，如積極削減成本，並試圖透過股票回購、派發股息等方式提高股東回報。當整體盈利成長放緩，企業將會非常積極地去槓桿，特別是在中國陷入長期通貨緊縮的悲觀情況下。

大摩認為，中國股市有走出萎縮的軌道，股東回報是市值持續增長的關鍵：（1）若看到政策能迅速扭轉當前通縮的趨勢，推動企業盈利回到上升軌道，同時（2）透過放鬆管制及適合地執行法律，培養企業家精神，再加上（3）持續推動資本市場改革，提高公司管治水平及股東回報，將有利率中國股市的市值持續擴張。