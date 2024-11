美國前總統特朗普(Donald Trump)勝出大選,令市場對更寬鬆監管環境及減稅政策持樂觀情緒,美股周一(11月11日)早段上揚。另外,市場亦關注美國本周公布的消費物價指數(CPI),以及家得寶(Home Depot)及思科(Cisco)等企業公布季績。



截至本港晚上10時40分,道指報44,411點,升422點或0.96%;納指報19,318點,升32點或0.17%;標普500指數報6,014點,升18點或0.31%。

油價下跌。 紐約原油期貨現時每桶報68.52美元,跌1.86美元或2.64%;倫敦布蘭特期油報 72.12美元,跌1.75美元或2.37%。

