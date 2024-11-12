人民幣創3個月低位　累恒生指數挫580點兼失2萬關　美團瀉半成

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】恒生指數近期弱勢，周一（11日）曾跌逾500點，一度失守20200點。同日美股延續升勢，再創新高。



【16:31】港股全日跌580點

港股延續上日跌勢並失守2萬點大關，當中內需及消費股表現疲弱。

恒指收市報19846點，跌580點，國指跌228點，報7127點，科指跌194點，報4456點，成交額增至2,342億元。

內需及消費股下挫，康師傅（0322）跌2.1%﹑海底撈（6862）跌4.6%﹑蒙牛（2319）跌3.4%﹑百威（1876）跌6.8%﹑潤啤（0291）跌7%。

內房股亦低收，龍湖（0960）跌4.5%﹑潤地（1109）跌4%﹑中海外（0688）跌2.5%﹑萬科（2202）跌5.6%﹑融創（1918）跌3.4%。

科技股方面，阿里（9988）跌3.8%，收市報90.55元，騰訊（0700）跌2.3%﹑美團（3690）跌5.3%﹑小米（1810）跌2.9%﹑京東（9618）跌5%。

內險股方面，平保（2318）跌4.8%﹑國壽（2628）跌6.1%﹑新華保險（1336）跌6.2%。

內銀股方面，建行（0939）跌1.7%﹑工行（1398）跌2.3%。

金融股方面，滙豐（0005）跌1.3%﹑港交所（0388）跌4.2%﹑友邦（1299）跌2.6%，收市報59元。

【15:05】內地股市低收

內地股市低收，上証指數收市報3421點，跌48點，深成指數收市報11314點，跌74點，滬深300指數收市報4085點，跌45點，創業板指數收市報2390點，跌1點。

港股最新報19846點，跌580點。

【14:22】港股跌幅擴至逾600點

港股跌幅擴大至600點，最新報19781點，跌645點。

人民幣持續尋底，離岸價兌美元曾失守7.25，創3個月新低，最新報7.2476，跌200點子。

【13:51】港股跌逾500點

港股跌幅進一步擴大至逾500點，最新報19866點，跌560點，國指跌213點，報7141點，科指跌163點，報4488點。

【13:09】港股失守2萬點

港股失守2萬點，最新報19992點，跌434點。

人民幣持續尋底，離岸價最新報7.2478點，跌202點子；在岸價方面，最新報7.2318，跌179點子。

【13:07】港股跌逾400點

港股跌幅加大，曾低見20001點，最新報20011點，跌415點。

【12:21】港股半日跌逾300點

港股弱勢未改，半日跌逾300點。恒指中午收市報20073點，跌353點，國指跌135點，報7219點，科指跌104點，報4547點，成交額為1,023.3億元。

資源股普遍向下，宏橋（1378）跌7%，報13.26元，中鋁（2600）跌4.7%﹑馬鞍山鋼鐵（0323）跌1.6%﹑江西銅（0358）跌1.3%。

金礦股向下，靈寶黃金（3330）跌1.9%﹑紫金（2899）跌3.7%﹑招金（1818）跌4.5%﹑中國黃金（2099）跌4.7%。

汽車股方面，小鵬（9868）跌2.4%﹑蔚來（9866）跌3.9%﹑理想汽車（2015）跌3.1%。

科技股方面，阿里（9988）跌2.5%﹑騰訊（0700）跌1.5%﹑美團（3690）跌5.2%﹑小米（1810）跌2.4%﹑京東（9618）跌2.8%。

醫藥股逆市上揚，藥明康德（2359）升2.8%﹑藥明生物（2269）升1.4%﹑國藥（1099）升2.9%。

消費股方面，海底撈（6862）跌3%﹑潤啤（0291）跌3%﹑蒙牛（2319）跌0.3%。

銀娛（0027）跌1.4%﹑嘉華（0173）跌0.5%。

【11:33】港股曾跌逾300點

港股跌幅曾擴大至逾300點，一度低見20095點，最新報20150點，跌276點。

【10:48】港股跌幅擴大至逾200點

港股跌幅擴大至逾200點，最新報20221點，跌205點，國指跌77點，報7277點，科指跌66點，報4585點。

中升（0881）跌6.8%，中國宏橋（1378）跌5.8%，紫金（2899）跌3%。

【10:09】港股最新跌106點

港股最新報20320點，跌106點，國指跌39點，報7315點，科指最新報4619點，跌31點。

不過醫藥股逆市上揚，藥明康德（2359）升5.1%，藥明生物（2269）升3.4%。

消費股亦獲投資者追捧，蒙牛（2319）及海爾智家（6690）均升3.1%，周大福（1929）升3%。

【09:30】港股低開92點

恒指最新報20334點，跌92點，國指低開38點，報7317點，科指低開24點，報4627點。

阿里（9988）將於周四（14日）公布季績，今早低開0.5%，至於會在周三（13日）放榜的騰訊（0700），跌0.9%。

汽車股方面，小鵬（9868）升0.8%﹑蔚來（9866）跌0.1%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.6%。