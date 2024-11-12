陳坤耀︰港經濟出現失衡　面對內部結構性問題

滙業迎90周年亮燈儀式、論壇及交流酒會今日﹙12日﹚在澳門舉行，富衛集團主席、港鐵(00066)前主席馬時亨在在論壇上表示，特朗普再上場，不會有大改變；在中美關係、貿易方面，他保持比較悲觀態度，特別是特朗普已開口說增加關稅，相信這方面勢在必行，亦要有應對方法。

馬時亨又指，其中一件事，很多廠家都已經想好，就是供應鏈離開內地，去其他國家。

馮孝忠︰保護主義抬頭 令港離岸金融中心業務受挑戰

香港恒生大學兼職教授、恒地(0012)執行董事及首席財務總監馮孝忠表示，香港現時市盈率偏低，加上保護主義抬頭，令離岸金融中心的業務受挑戰；而由於內地人對香港壽險業產品情有獨鍾，令壽險業成績亮麗。現時內房高息債券爆破，香港金融業備受挑戰，令高薪職位減少，從而影響市場對樓價的可負擔能力。

陳坤耀︰香港出現經濟失衡

港大經管學院名譽教授、嶺南大學前校長陳坤耀指出，對香港短期前景感到謹慎悲觀，原因是香港出現經濟失衡，包括面對內部結構性問題，如住宅市場的黏性調整、商業和工業地產市場的緩慢調整，以及調整要素價格均等化緩慢；和外部挑戰，包括地緣政治、人才流失、國際貿易與投資收縮、金融服務業下跌、旅遊業下跌、在香港投資和使用科技的限制、香港聲譽和法律體系的損害，及東方與西方結合的重要性逐漸減弱等，令香港在國際金融、貿易、娛樂、成為國家的超級聯繫人、產業振興以及旅遊業等多個領域正面臨挑戰。

陳坤耀又指，這些挑戰對資源相對有限的中小企業造成嚴重且直接的影響。與以往香港經濟的快速復甦相比，這次面臨的挑戰更加嚴峻，原因是地緣政治緊張局勢、去全球化趨勢、土地和物業擁有者資金充裕、中國迅速發展以及政府的應對策略，令當前經濟形勢更加複雜。

區宗傑︰澳車北上 為經濟帶來影響

滙業財經集團主席區宗傑表示，內地經濟放緩，港澳均面對大挑戰，依賴博彩業發展的澳門尤甚；隨着特朗普上台，香港會面對壓力，轉口港地位亦陷於衰退，很多進出口不經香港。最近港澳辦主任夏寶龍會見商界，反映內地對香港前景有憂慮，作為港商，更應該幫助香港及國家，做多些事情，及努力開拓市場。

區宗傑說，澳門經濟亦不是太好，原因是向來依靠內地，並以遊客為重心，消費力很弱，加上澳車北上，亦帶來影響。

滙業銀行為滙業財經集團的旗艦公司，自1935年成立以來，致力為香港和澳門客戶提供專業化的全方位金融服務貢獻社會。