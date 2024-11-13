中國救市｜野村﹕政府出招撐舊換新　上調今年經濟增長預測至4.8%

野村指出基於政策轉向，調高內地第四季本地生產總值按年增長預測至4.9%，原為4.4%；全年GDP增長預測亦從4.7%，調高至4.8%。



該行首席中國經濟學家陸挺在最新報告表示，在前景依然不明朗的情況下，上調內地第四季GDP增長預測，是基於內地超長期特別政府債券資助的以舊換新計劃、新房銷售的改善、出口增長反彈和股票交易增加。

陸挺指出，增長預測修正的部分原因是9月24日開始的政策轉向，而大部分修正則是今年稍早推出的政策刺激的延遲影響結果；並因此上調中國全年GDP增長預測。

野村認為，由於以舊換新計劃，10月消費品零售總額增速將進一步加快，從9月的3.2%升至4.2%，但這種反彈可能相當短暫。

復甦或致內地延遲再出招

該行指出，首先，9月以來的政策轉向除了債務置換計劃外，北京尚未宣布任何真正的財政刺激措施；其次是，今季復甦的暫時改變，可能會給北京發出經濟實力的虛幻訊號，並推遲推出改善財政系統運作所需的財政刺激、市場出清和改革的努力。

內地上周公布「6+4」萬億元（人民幣‧下同）隱性債務置換計劃：6萬億元債務限額分3年安排，2024至2026年每年2萬億元，支持地方用於置換各類隱性債務。同時，從2024年開始，連續5年每年從新增地方政府專項債券中安排8,000億元，補充政府性基金財力，專門用於化債，累計可置換隱性債務4萬億元。

分析人士認為，10萬億元化債方案意味中國邁出財政增量刺激的第一步，下一步財政政策將會積極發力。