美國財政部發表新一份半年度外匯政策報告,並將任何國家或地區列為匯率操縱國,惟將中國及日本等繼續放在觀察名單外,韓國成為新加入名單內的國家或地區。



美國財政部發表拜登時代最後一份半年度外匯政策報告,沒有將任何國家列為匯率操縱國。不過中國仍然保留在外匯觀察名單上,原因是中國對美國的貿易順差巨大,而且中國的外匯政策缺乏透明度,美國財政部再次呼籲中國提高外匯干預行為的透明度。

美元、美金:A bank employee counts U.S. dollars banknotes at the headquarters of the Korea Exchange Bank March 12, 2003 in Seoul, South Korea.(Getty Images)