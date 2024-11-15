基建零售債｜11.26起供認購　滙豐﹑渣打及中銀推認購優惠

【基礎建設零售債券/基建零售債】政府基礎建設零售債券目標發行額為200億元，每手一萬港元，年期為3年，每半年派息一次，息率與本地通脹掛鈎，並保證不會低於3.5厘。為吸引客戶認購，各大銀行及券商紛紛推出優惠。



基礎建設零售債券｜申請及發行日期

申購日期：11月26日（星期二）上午9時至12月6日（星期五）下午2時

公布分配結果：12月13日

發行日期：12月17日

上市日期：12月18日

基礎建設零售債券｜利息

派息：與通脹掛鉤，但最低保證利率為3.5厘

發行規模：200億元，可提高至最多250億元

基礎建設零售債券｜申請詳情

債券年期：3年

入場門檻：一手1萬元

配發上限：100手

各大銀行、券商推認購優惠一覽

1.滙豐推8免優惠

聯席安排行及配售銀行的滙豐，推出8免優惠。

該行指出，客戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交認購申請，並可獲豁免共8項收費，包括：認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回債券費、提早贖回債券費、由其他銀行轉入至滙豐費用、由其他經紀行轉入至滙豐費用、轉貨申請手續費（於債務工具中央結算系統（CMU）與中央結算及交收系統（CCASS）之間）。

2.渣打香港豁免多項收費

渣打香港公布，將為客戶提供多項基礎建設零售債券收費豁免，包括認購手續費、託管服務費、代收利息費、贖回到期債券費、賣出債券費及將債券轉至渣打股票投資戶口的費用。客戶可透過網上銀行及分行遞交認購申請。

3.中銀豁免所有認購費用

中銀香港將豁免投資者認購及持有基礎建設零售債券的所有相關費用

4.信銀國際推7免優惠

信銀國際宣布，就基礎建設零售債券推出「7免」優惠，包括豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。