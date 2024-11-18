日央行行長﹕再度加息條件逐具備　日股半日跌300點

日本央行行長植田和男表示，如果經濟和物價發展符合央行的預測，央行將繼續提高利率。何時調整貨幣支持力度將取決於經濟、物價和金融前景。



受到植田和男明言若條件許可便繼續加息影響，日本股市半日跌299點，報38343點。不過未有改變美元兌日圓的升勢，最新報154.86，升0.36%。每百日圓兌港元最新報5.027，跌0.4%。



植田和男在名古屋對商界領袖發表講話時稱，在薪資上漲的支撐下，日本經濟在實現持續通脹方面正在取得進展，這表明再次加息的條件正在逐步具備。

他表示，隨着經濟繼續改善，企業不斷加薪，預計薪資驅動的通脹壓力將加大。但他亦稱，日本央行必須對外部風險保持警惕，例如美國經濟前景的不確定性揮之不去，以及金融市場依然動盪不安。

2024年7月3日，日本東京，圖為新版10,000日圓紙幣。（Reuters）

他指出，美國經濟實現軟着陸的可能性似乎在增加，但仍需密切關注事態發展。由於對美國經濟前景的擔憂減弱，市場情緒也在改善，但考慮到各種地緣政治風險，市場仍有可能再度波動。

植田表示，將繼續關注市場波動是否會影響日本經濟和物價，到2026財政年度為止的三年預測期的後半段，日本的通脹率將接近與央行的物價目標一致的水平。