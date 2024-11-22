強積金月初至今人均蝕1500元　投中港股票遭特朗普效應「打壓」

特朗普勝出美國大選提振了 11 月份美國股市，但也給非美國市場，尤其是香港及中國股市蒙上了陰影，導致強積金可能連續第二個月虧損。積金評級數據顯示，以截至 11 月 19 日的積金評級所有基金表現指數計算，估算本月迄今投資虧損約 0.38%，但今年迄今仍保持強勁正增長，上升約 9.15%，為 2017 年以來最佳的首 11 個月回報表現。



以港元計算，估算 11 月份迄今投資虧損約 71 億港元，即 475 萬名強積金成員平均虧損約 1,500 港元，令年初至今投資收益減少至約 1,040 億港元，或每位成員平均累計收益約 21,900 港元。



年初至今人均仍賺2.19萬元

受美國大選結果影響，美國股票基金是本月迄今表現最好的基金類別（3.93%），其次是環球股票基金（1.95%）和 DIS 核心累積基金（1.20%），這兩種基金的資產配置都偏向美國股票。

儘管美國市場對特朗普獲勝反應積極，但對美國可能徵收關稅和實施其他貿易限制的擔憂正在影響其他市場。強積金 11 月份的下跌受中港股票基金以至歐洲股票基金影響，中港股票基金是本月迄今表現第二差的資產類別，回報率約 -2.82%，但仍是今年迄今表現第四佳的資產類別，回報率約為 14.63%。

由於預計 11 月份會出現單月虧損，積金評級預計強積金總資產將下跌至約 1.287 萬億港元，但仍為強積金推出以來的第三高水平，較 10 月份下跌約 45 億港元，但年初迄今仍增加約 1,464 億港元，而成員平均賬戶結餘預計將下跌至約 270,700 港元，較 10 月份減少約 900 港元，但年初至今仍增加約 30,800 港元。

本月至今表現最佳最美股基金

積金評級主席叢川普表示，強積金 11 月投資回報可能會受到美國總統選舉結果的影響。儘管特朗普獲勝後美國股市立即反彈，因此有了「特朗普效應」的綽號，但對美國可能徵收關稅和實施其他貿易限制的擔憂立即給其他市場蒙上了陰影，特別是香港和中國以及歐洲市場。強積金的美國股票基金錄得了正回報，這與特朗普總統選舉獲勝後美國股市立即反彈的特朗普效應是一致的。相反，對其他市場，特別是中港及歐洲股市蒙上了陰影。

他指出，隨著焦點轉向特朗普 2025 年 1 月的第二次總統就職典禮，市場可能會像當選總統本人一樣難以預測。強積金在 2024 年年底要再創紀錄，關鍵是多元化並「堅持到底」的投資理念。從積金局推廣的預設投資策略（DIS）基金的穩定表現中得以證明，低收費、多元化投資和 DIS 的自動降低風險機制，消除了短期交易的誘惑，並確保成員專注於自己的投資目標。