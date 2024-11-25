蔚來李斌﹕未來2年屬關鍵　續推具競爭力產品　冀26年有錢賺

蔚來（9866）成立十周年之際，董事長兼首席執行官李斌發表內部信要求團隊「保持初心、專注行動」，並提出明確的奮鬥目標。他表示，接下來兩年是至關重要的兩年，要持續推出有競爭力的新產品，持續提升運營效率，明年實現銷量翻番，2026年實現公司盈利，是不容有失的工作任務。



他在內部信中稱，智能電動汽車產業資格賽最激烈最殘酷的階段已經來臨，兩三年後只有少數優秀企業能生存下來，接下來要面對的是更高維度的競爭，不能有短板，也不可能速勝。

李斌指出，過去十年間，公司經歷了很多跌宕起伏，有好幾次深刻的教訓。在蔚來，只要背離初心去做事情，一開始的效果也許會不錯，但不可持續，很快就會被市場懲罰。

他寫道，「我們每次能夠從困境中走出來，都是因為回到了初心，改正了背離蔚來價值體系的做法」。他要求團隊持續加強自下而上的體系能力建設，聚焦提升基本經營單元的運營效率。

要求團隊設立清晰經營目標

李斌強調了專注行動的重要性，「好的想法離開執行力就是空談，長期主義更不應該是不做好短期執行的藉口。經過十年的發展，我們圍繞智能電動汽車技術產品、服務、社區的業務框架已經初步形成，但是自下而上的體系能力建設亟待加強，經營效率需要顯著提升」。他要求團隊要設立清晰的經營目標、成本目標和投資回報目標，制訂具體的執行計劃，對經營結果及時覆盤並持續改進。