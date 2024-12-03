香港寬頻復牌　高開7％　獲中移動香港以7.61%溢價提全購

香港寬頻（1310）復牌，香港寬頻高開7%，報5.2元。



中國移動香港擬溢價約7.61%收購香港寬頻。中國移動香港公布，提出有條件自願全面現金要約，以每股現金5.23元收購香港寬頻的全部已發行股份。

每股要約價5.23元，較香港寬頻上周五收市價4.86元溢價約7.61%。值得一提，每份受限制股份單位及每股賣方貸款票據可換股股份要約均為現金5.23元。

就股份要約、賣方貸款票據要約及受限制股份單位要約應付的最高代價約77.97億元，其中，股份要約的最高代價約68.6億元。要約人及其一致行動人士並無擁有或控制任何股份或可就此作出指示。

（圖片來源：香港寬頻）

另一方面，香港寬頻於周一收市後發出公告，確認已收到I Squared Asia Advisors Pte Ltd.提出無約束力的初步意向，表示有意收購公司的100%已發行股份，倘落實進行，預料將透過其投資組合公司HGC Global Communications Limited完成收購。