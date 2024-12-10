中泰國際予明年底恒指目標20300點　籲留意3投資主題　推薦10股

中泰國際指出，內地2024年四季度政策超預期發力，以應對2023年以來持續困擾港股的經濟下行壓力，包括居民收入預期低迷、企業投資信心不足、物價下行、房地產市場疲軟和地方財政緊張等。展望2025年，外部環境挑戰依然嚴峻，「去全球化」和貿易保護主義加劇了中國出口壓力，或將進一步促使政府加大內需刺激力度。



該行表示12月政治局會議強調「更加積極有為的宏觀政策」，明確了更積極、更主動的政策導向。在「適度寬鬆的貨幣政策」和「更加積極的財政政策」的指引下，預計2025年降準降息空間至少維持與2024年相當，財政刺激加大規模仍是關鍵。該行預計2025年GDP增長目標為5%左右，2025年新增地方專項債額度或提高至4.5萬億元人民幣至5萬億元人民幣，財政赤字率有望提升至3.5%至4%。

外資或進行短線交易

然而，美國經濟的穩健增長、潛在的減稅政策以及聯儲局有限的降息空間，將使美國資產繼續吸引全球資金，從而抑制外資流入港股的意願。 2025年港股盈利增長缺乏顯著優勢，國內物價下行壓力和潛在的中美貿易摩擦也增加了盈利下修的風險。 除非中國財政刺激規模超預期，否則難以吸引外資持續流入。 預計內資將繼續青睞港股優質高息資產，而外資則可能將港股視為短期交易機會而非長期戰略配置，主要關注政策帶來的短期行情。

全球保護主義使地緣政治風險溢價上升，中國資產估值自2018年結構性下移。當前恒生指數預測PE回升至9倍，風險溢價偏低，2025年絕對和相對估值的提升空間有限。港股2025年或呈現「有波幅無升幅」的走勢，捕捉階段性反彈和結構性機會是港股策略的重點。該行預計：

（1）基準情況下，預計恒生指數2025年盈利增長5%，風險溢價7.5%，給予2025年年底恒生指數的目標價為20300點，全年高低波幅在16700點至23500點。

（2）最樂觀情況下，若中央財政兜底直接補貼地方政府及居民收入，有力托底地產止跌回穩、刺激通脹回升、扭轉居民未來收入和就業預期，預計恒生指數2025年內有望高見23500點。

（3）最悲觀情況下，若美國全面提高對華進口商品的關稅，疊加對華產業及金融投資限制升級，同時國內政策維持重生產/投資、輕消費的應對政策，恒生指數可能下探至16700點。

明年可以考慮3大投資策略

該行又表示，在策略上建議關注：

1) 高分紅穩定資產：國企改革及市值管理新規落地，利好股息率較高、自由現金流較穩定的如公用事業、通信、能源等板塊，及部分順週期的內銀及內險；

2）政策刺激下的結構性機會：關注能源電力、交運、環境基礎設施、工業等設備更新領域，以及家電、消費電子等消費品更新領域。國產替代相關科技硬體、雲軟體等領域有望在「新質生產力」政策支持下跑出；

3）挖掘週期性向上帶來Alpha回報：消費降級和體驗型消費盛行下，利好OTA龍頭平台。受美國加徵關稅影響較小、品牌護城河較深、海外收入佔比較高的細分行業龍頭。此外，關注受益於必選消費韌性的部分業績穩健且分紅能力提升的食品飲料龍頭，主打性價比、平價快銷且具有成熟品牌力的可選消費股。

結合中泰國際行業分析師的觀點，2025年金股推薦如下：

1.騰訊（0700）

2.小米（1810）

3.攜程（9961）

4.比亞迪電子（0285）

5.中國聯通（0762）

6.昆侖能源（0135）、

7.翰森製藥（3692）

8.吉利汽車（0175）

9.萬國資料-SW （9698）

10.中國建築國際（3311）