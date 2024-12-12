李嘉誠知悉新技術治癌感興奮　授予發明者徐蓁李嘉誠講座教授席

癌症被視為「都市殺手病」之一，不少家庭為治療癌症而神傷。不過部份癌症如肝癌已可以透過超聲波組織碎化（Histotripsy）醫療器材治療，李嘉誠基金會早前更分別向港大醫學院及中大，捐贈有關醫療器材，長和系創辦人更對此技術表示﹕不可思議。發明此技術﹑曾與李嘉誠基金會主席李嘉誠以Zoom交流的女科學家徐蓁，獲正式授予「李嘉誠講座教授席」。



李嘉誠基金會主席李嘉誠(前排圖左)及李嘉誠基金會董事周凱旋(前排圖右)，與獲授予「李嘉誠講座教授席」的徐蓁(前排中)合照。（李嘉誠基金會提供）

李嘉誠曾因知悉此技術而興奮

李嘉誠曾知道有關技術可以讓癌症病人接受無痛﹑高效及負擔得起的選擇後，內心相當興奮，更「幾個晚上都睡不著」。

除卻獲得「李嘉誠講座教授席」，同日徐蓁獲美國國家發明家學院（NAI）任命為20204年院士，以及Institute of Electrical and Electronics Engineers（IEEE）院士。

徐蓁於社交媒體上指出，在一周內就其個人針對超聲波組織碎化的發明﹑研究等工作，獲得上的榮譽，並表示對李嘉誠基金會的安排更感到喜悅，明言是令人感到難以置信的一周。

中大候任校長盧煜明同獲講座教授席

李嘉誠基金會「講座教授席」部分名單包括2020年諾貝爾化學獎得主Jennifer Doudna 、2020年諾貝爾醫學獎得主Professor Michael Houghton及中大候任校長盧煜明。

2024年諾貝爾化學獎得主、Deepmind創辦人Demis Hassabis在瑞典出席諾貝爾頒奬禮。

此外，2024年諾貝爾化學獎得主、Deepmind創辦人Demis Hassabis在瑞典出席諾貝爾頒奬禮。DeepMind於2011年成立，維港投資早於2012年已參與投資AlphaGo開發團隊DeepMind，而DeepMind其後在2014年被Google收購。2017年5月DeepMind創辦人Demis Hassabis來港，曾經跟李嘉誠基金會主席李嘉誠會面。