從7天到37秒：富衛香港行政總裁柳志堅解讀保險科技重塑客戶體驗

全球各行各業都在經歷數碼轉型，保險業也不例外。從事保險行業逾三十載的富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅，近日出席亞洲最大型保險會議Insurtech Insights Asia時就分享了富衛香港（「富衛」）如何利用保險科技和健康科技，為客戶創造更個人化、便捷和高效的保險體驗。他強調，科技賦能不僅提升客戶體驗，更可釋放保險專業人員的潛力，讓他們專注於更高價值的工作，推動保險業的可持續發展。「我們相信科技的力量將改變保險業的生態。富衛致力通過數碼驅動和以客為先的策略，重新定義大眾對保險的認知，讓保險更便捷、更個人化、更貼近生活。」柳志堅如是說。



智能分銷網絡 個人化保險方案的未來

柳志堅在會上指出，富衛積極擁抱科技創新，利用人工智能和「開放應用程式介面」（開放 API）等技術優化分銷網絡，提供更個人化的保險和醫療保健方案。富衛與合作夥伴中國建設銀行（亞洲）參與保險業監管局和香港金融管理局策動的「開放應用程式介面」（開放API）計劃，透過開放API技術連接雙方系統，加快付款確認，確認時間從 3 天縮短至即日。這意味著新的富衛保單可以在同一天生效^，盡早為客戶提供保障。過程無需人手操作，這不僅能提高數據準確性，更能保護客戶資料，同時簡化營運流程。」

富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅在亞洲最大型保險會議Insurtech Insights Asia的論壇上，與其他嘉賓一起分享保險科技前景的真知灼見。

人工智能在富衛的核保流程中亦扮演著重要角色，「人工智能驅動的核保根據多年的數據和分析，識別關鍵風險組成部分並計算相關風險評分。它分析理賠記錄、過往客戶的決策，系統亦結合我們從網上投保流程中獲得的數據和統計信息等，做出核保決策。過往一些通常需要核保員1到2小時才能完成的案例，我們現在已可做到即時核保，以速度和效率賦能我們的合作夥伴，使他們能夠更快完成交易並加深客戶關係。」

智能理賠秒速響應 保險科技的效率革命

在會後，柳志堅續向記者分享他對保險科技發展的看法，他表示：「成功的保險科技發展應以客戶需求為核心，提升效率，簡化流程，並提升客戶體驗。富衛的人工智能理賠系統就是一個很好的例子，它有效大幅縮減理賠批核的時間，完成理賠兼過數可以從 7 天縮短至最快 37 秒*，為客戶提供便利。」此外，富衛的FWD網上保險平台亦設有「FWD FitForMe」功能，讓客戶可以通過簡單的問答，快至1分鐘内得知與自身情況相似人士的保險選擇以作參考，了解潛在的保障需要，若建議適合，投保人可即時網上投保，令保險方案更加個人化亦更便捷。

談到人才培養，柳志堅則表示，富衛鼓勵員工勇於創新，並推出鼓勵員工持續學習和發展的措施，以培養和留住與公司價值觀契合的人才。他相信，在科技快速發展的時代，持續學習對於個人和企業都至關重要。了解到不少人對於人工智能是否會取代人類工作的擔憂，柳志堅則笑言暫時不用太過擔心：「科技發展會創造新的就業機會，例如數據科學家、人工智能專家和網絡安全專家等。同時，科技也釋放了保險專業人員的生產力，讓他們可以專注於更高價值的工作，例如強化客戶關係和提供更優質的服務。」

FWD網上保險平台設「FWD FitForMe」功能，讓客戶可以通過簡單的問答，快至1分鐘内得知與自身情況相似人士的保險選擇以作參考，了解潛在的保障需要。

展望未來，柳志堅對香港的保險科技發展前景充滿信心，監管環境完善對行業十分有利。但他同時指出，更廣泛地應用保險科技仍面臨挑戰，例如消費者對保險科技的認知度、數據安全，以及保險科技的包容性。他總結：「期望保險公司、監管機構和科技供應商共同努力克服挑戰，富衛亦將繼續對數碼科技的投放資源，以客為先，為客戶提供更優質更創新的保險體驗，並推動保險業的可持續發展。」

^有關的富衛保單最快可於1個工作天內生效。須受相關保險產品的條款及細則約束。

*「最快37秒就完成理賠兼過數」指FWD eServices的即時理賠付款服務，包括富衛人壽保險（百慕達）有限公司 （於百慕達註冊成立之有限公司）的個⼈意外索償及住院索償，索償額分別⾼達港元5,000及港元10,000。適用於簡易個案，即已提供所有所需文件及資料，以作審核賠償決定的個案。

（資料及相片由客戶提供）