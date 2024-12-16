佳源服務復牌勁升逾4成　10月底曾接獲華盛等提要約｜港股異動

佳源服務（1153）停牌逾8個月後，今早復牌，曾高見0.475元。截至上午11時12分，佳源服務最新報0.39元，升41.8%，成交額為1,810萬元。



股價今早大幅高開45.5%，報0.4元，之後升幅曾擴大至72.7%，高見0.475元，現升60%報0.44元，成交逾1300萬元。

佳源服務上周五晚公布，由於所有復牌指引已獲達成，聯交所已批准股份於今日上午9時正起恢復買賣。集團指，聯交所提出的6項復牌指引包括刊發上市規則規定的所有未刊發財務業績並處理任何審核修訂等已全部達成，其中於本月5日一次過公布2022年度、2023年度以及本年度中期業績。

10月底獲華盛等以22仙提要約

佳源服務10月底公布，聯席要約人華盛資本證券及Linkto以9,900萬元向控股股東佳源國際（除牌前編號：2768）附屬創源所持該集團股份的接管人收購4.5億股，佔約73.56%股權，按例提出無條件強制現金要約，每股要約價22仙，較股份停牌報27.5仙折讓20%。

當時集團指，要約若獲全面接納，要約總代價約3,557.6萬元，聯席要約人無意對該集團現有業務作出重大變動，維持股份上市地位，預期全部5名董事辭任後，聯席要約人擬立即提名新任董事進入董事會。至於Linkto由高遠蘭為唯一股東，與華盛資本證券作一致行動。